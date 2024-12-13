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  • «Вальядолид» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2024

«Вальядолид» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2024

13 декабря 2024, 21:50
Вальядолид
13.12.2024, пятница, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
20' Ануар
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Карл Хейн
ВР
15
Хави Санчес
(К) ЦЗ
28
Джума Ба
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
71
Кике Перес
ЦП
23
Ануар
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
18
Пепелу
(К) ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
11
Луис Риоха
ЛВ
21
Фран Перес
ПВ
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
8
Виктор Месегер
ЦП
20
Чуки
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
6
Марио Мартин
ЦП
11
Амат Ндиайе
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
19
Адриан Арну
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Икер Кордоба
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
5
Энцо Барренечеа
ОП
10
Андре Алмейда
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
9
Дани Гомес
ЦФ
10
Рафаэль Мир
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Хейн
2
Перес
15
Санчес
28
Ба
2
Роша
24
Юрич
71
Перес
23
Ануар
10
Санчес
18
Моро
10
Андре
4-2-2-2
1
Димитриевски
20
Фулкье
3
Москера
5
Таррега
21
Васкес
18
Пепелу
8
Гуэрра
21
Перес
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
71
Перес
8
Месегер
8
Месегер
71
Перес
18
Моро
11
Мачис
11
Мачис
18
Моро
10
Андре
9
Латаса
9
Латаса
10
Андре
21
Васкес
3
Гасиоровски
3
Гасиоровски
21
Васкес
21
Перес
10
Алмейда
10
Алмейда
21
Перес
20
Фулкье
7
Каньос
7
Каньос
20
Фулкье
8
Гуэрра
10
Мир
10
Мир
8
Гуэрра
3
Москера
11
Валера
11
Валера
3
Москера
Остались в запасе
Вальядолид
Валенсия
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
20
Чуки
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
6
Марио Мартин
ЦП
11
Амат Ндиайе
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
19
Адриан Арну
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
1
Хауме
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Икер Кордоба
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
5
Энцо Барренечеа
ОП
9
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
20
Чуки
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
6
Марио Мартин
ЦП
11
Амат Ндиайе
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
19
Адриан Арну
ЦФ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Икер Кордоба
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
5
Энцо Барренечеа
ОП
9
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Вальядолид - Валенсия
4
1
3
Всего ударов по воротам
2
13
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
1
7
Нарушения
10
10
Офсайды
4
1
Количество передач
277
521
Сейвы
1
0
Точность передач %
75
88
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
1
8
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.55
0.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Вальядолид» против «Валенсии», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид»«Валенсия»

«Вальядолид» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Вальядолид
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