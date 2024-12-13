13.12.2024, пятница, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
Испания. Примера, 17 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
4-1-2-1-2
13
Хейн
2
Перес
15
Санчес
28
Ба
2
Роша
24
Юрич
71
Перес
23
Ануар
10
Санчес
18
Моро
10
Андре
4-2-2-2
1
Димитриевски
20
Фулкье
3
Москера
5
Таррега
21
Васкес
18
Пепелу
8
Гуэрра
21
Перес
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
71
Перес
8
Месегер
8
Месегер
71
Перес
18
Моро
11
Мачис
11
Мачис
18
Моро
10
Андре
9
Латаса
9
Латаса
10
Андре
21
Васкес
3
Гасиоровски
3
Гасиоровски
21
Васкес
21
Перес
10
Алмейда
10
Алмейда
21
Перес
20
Фулкье
7
Каньос
7
Каньос
20
Фулкье
8
Гуэрра
10
Мир
10
Мир
8
Гуэрра
3
Москера
11
Валера
11
Валера
3
Москера
Остались в запасе
Вальядолид
Валенсия
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
20
Чуки
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
6
Марио Мартин
ЦП
11
Амат Ндиайе
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
19
Адриан Арну
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
1
Хауме
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Икер Кордоба
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
5
Энцо Барренечеа
ОП
9
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
20
Чуки
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
6
Марио Мартин
ЦП
11
Амат Ндиайе
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
19
Адриан Арну
ЦФ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Икер Кордоба
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
5
Энцо Барренечеа
ОП
9
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Вальядолид - Валенсия
4
1
3
Всего ударов по воротам
2
13
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
1
7
Нарушения
10
10
Офсайды
4
1
Количество передач
277
521
Сейвы
1
0
Точность передач %
75
88
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
1
8
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.55
0.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Вальядолид» против «Валенсии», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вальядолид» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»