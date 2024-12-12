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  • «Маккаби» – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

«Маккаби» – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

12 декабря 2024, 21:35
Маккаби
12.12.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 6 тур
2 : 1
Завершен
РФШ
52' Р. Савалниекс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
3
Рой Ревиво
ЛЗ
55
Идан Начмиас
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
13
Раз Шломо
ЦЗ
6
Йорис ван Овереем
ОП
42
Дор Перец
(К) ЦП
7
Hisham Layous
ЦП
36
Гавриэль Каничовски
АП
7
Весли Патати
ЛВ
99
Дор Тургеман
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
РФШ
40
Фабрис Ондоа
ВР
43
Жига Липусчек
(К) ЦЗ
26
Стефан Панич
ОП
10
Янис Икаунекс
ЦП
8
Лаша Одишария
ЦП
6
Адам Мархиев
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
30
Haruna Njie
ЦП
18
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
17
Седрик Куадио
ЦФ
23
Herdi Prenga
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Маккаби
21
Симон Слуга
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
19
Elad Madmon
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
15
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
4
Даниэльс Балодис
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦП
15
Rostand Ndjiki
ЦП
13
Sergejs Vilkovs
ЦФ
10
L. Silagadze
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
3
Victor Osuagwu
ЦФ
4-1-2-2-1
90
Мишпати
3
Ревиво
44
Стойич
13
Шломо
55
Начмиас
6
ван Овереем
42
Перец
7
7
Патати
36
Каничовски
99
Тургеман
1-1-5-1-2
40
Ондоа
43
Липусчек
26
Панич
10
Икаунекс
6
Мархиев
11
Савалниекс
30
8
Одишария
18
Зеленковс
23
17
Куадио
13
Шломо
23
Лемкин
23
Лемкин
13
Шломо
36
Каничовски
28
Сиссоко
28
Сиссоко
36
Каничовски
99
Тургеман
77
Давида
77
Давида
99
Тургеман
30
21
Стужлис
21
Стужлис
30
8
Одишария
25
Мареш
25
Мареш
8
Одишария
17
Куадио
22
Лемаич
22
Лемаич
17
Куадио
Остались в запасе
Маккаби
РФШ
21
Симон Слуга
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
19
Elad Madmon
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
15
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
1
Павел Штейнборс
ВР
4
Даниэльс Балодис
ЦЗ
15
Rostand Ndjiki
ЦП
13
Sergejs Vilkovs
ЦФ
10
L. Silagadze
ЦФ
3
Victor Osuagwu
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
19
Elad Madmon
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
15
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
Остались в запасе
1
Павел Штейнборс
ВР
4
Даниэльс Балодис
ЦЗ
15
Rostand Ndjiki
ЦП
13
Sergejs Vilkovs
ЦФ
10
L. Silagadze
ЦФ
3
Victor Osuagwu
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Викторс Морозс
Статистика матча Маккаби - РФШ
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
11
14
Офсайды
2
2
Количество передач
454
389
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.34
1.89

Смотреть прямую трансляцию матча «Маккаби» против РФШ, 6 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Маккаби» – РФШ

«Маккаби» – РФШ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы РФШ Маккаби
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