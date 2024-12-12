12.12.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы, 6 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Маккаби
Маккаби
4-1-2-2-1
90
Мишпати
3
Ревиво
44
Стойич
13
Шломо
55
Начмиас
6
ван Овереем
42
Перец
7
7
Патати
36
Каничовски
99
Тургеман
1-1-5-1-2
40
Ондоа
43
Липусчек
26
Панич
10
Икаунекс
6
Мархиев
11
Савалниекс
30
8
Одишария
18
Зеленковс
23
17
Куадио
13
Шломо
23
Лемкин
23
Лемкин
13
Шломо
36
Каничовски
28
Сиссоко
28
Сиссоко
36
Каничовски
99
Тургеман
77
Давида
77
Давида
99
Тургеман
30
21
Стужлис
21
Стужлис
30
8
Одишария
25
Мареш
25
Мареш
8
Одишария
17
Куадио
22
Лемаич
22
Лемаич
17
Куадио
Остались в запасе
Маккаби
РФШ
21
Симон Слуга
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
19
Elad Madmon
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
15
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
1
Павел Штейнборс
ВР
4
Даниэльс Балодис
ЦЗ
15
Rostand Ndjiki
ЦП
13
Sergejs Vilkovs
ЦФ
10
L. Silagadze
ЦФ
3
Victor Osuagwu
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
6
Тайриз Асанте
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
19
Elad Madmon
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
15
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
Остались в запасе
1
Павел Штейнборс
ВР
4
Даниэльс Балодис
ЦЗ
15
Rostand Ndjiki
ЦП
13
Sergejs Vilkovs
ЦФ
10
L. Silagadze
ЦФ
3
Victor Osuagwu
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Викторс Морозс
Статистика матча Маккаби - РФШ
1
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
11
14
Офсайды
2
2
Количество передач
454
389
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.34
1.89
Смотреть прямую трансляцию матча «Маккаби» против РФШ, 6 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Маккаби» – РФШ
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»