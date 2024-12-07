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  • «Валенсия» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

«Валенсия» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

7 декабря 2024, 19:20
Валенсия
07.12.2024, суббота, 20:30
Испания. Примера, 16 тур
0 : 1
Завершен
Райо Вальекано
7' П. Сисс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
11
Луис Риоха
ЛВ
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
16
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
11
Ранди Нтека
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Иси Палазон
ПВ
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
24
Икер Кордоба
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
10
Андре Алмейда
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
9
Дани Гомес
ЦФ
10
Рафаэль Мир
ЦФ
Райо Вальекано
1
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
17
Унаи Лопес
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
4-1-1-1-3
25
Мамардашвили
14
Гайя
5
Таррега
3
Гасиоровски
3
Москера
5
Барренечеа
8
Гуэрра
11
Риоха
11
Валера
9
Дуро
16
Лопес
4-2-3-1
13
Баталья
2
Рацу
24
Лежен
16
Мумин
3
Чаваррия
6
Сисс
23
Валентин
7
Палазон
11
Нтека
18
Гарсия
19
де Фрутос
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
5
Барренечеа
18
Пепелу
18
Пепелу
5
Барренечеа
11
Риоха
7
Каньос
7
Каньос
11
Риоха
3
Гасиоровски
21
Перес
21
Перес
3
Гасиоровски
11
Валера
10
Мир
10
Мир
11
Валера
18
Гарсия
20
Баллиу
20
Баллиу
18
Гарсия
7
Палазон
4
Диас
4
Диас
7
Палазон
23
Валентин
17
Лопес
17
Лопес
23
Валентин
19
де Фрутос
23
Эмбарба
23
Эмбарба
19
де Фрутос
11
Нтека
10
Камельо
10
Камельо
11
Нтека
Остались в запасе
Валенсия
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
24
Икер Кордоба
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
10
Андре Алмейда
ЦП
9
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
1
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
10
Хамес Родригес
АП
8
Оскар Трехо
АП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
24
Икер Кордоба
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
10
Андре Алмейда
ЦП
9
Дани Гомес
ЦФ
Остались в запасе
1
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
10
Хамес Родригес
АП
8
Оскар Трехо
АП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Валенсия - Райо Вальекано
2
2
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
5
12
Офсайды
2
3
Количество передач
458
306
Сейвы
0
5
Точность передач %
82
66
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.26
0.9

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Райо Вальекано», 16-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Райо Вальекано»

Валенсия – Райо Вальекано матч 7 марта

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Райо Вальекано Валенсия
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