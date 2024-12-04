04.12.2024, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 5
Завершен
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
3-2-1-2-2
13
Ламли
14
Бри
7
Вуд
5
Стивенс
3
Мэннинг
2
Уокер-Питерс
18
Арибо
7
Фрейзер
18
Фернандеш
9
Армстронг
19
Арчер
4-2-2-2
12
Йоргенсен
27
Густо
4
Дисаси
4
Адарабиойо
24
Кукурелья
24
Фернандес
23
Кайседо
20
Мадуэке
10
Палмер
18
Нкунку
11
Феликс
18
Фернандеш
29
Тэйлор
29
Тэйлор
18
Фернандеш
19
Арчер
3
Сугавара
3
Сугавара
19
Арчер
14
Бри
37
Эдвардс
37
Эдвардс
14
Бри
9
Армстронг
25
Бреретон
25
Бреретон
9
Армстронг
7
Фрейзер
22
Сулемана
22
Сулемана
7
Фрейзер
24
Кукурелья
13
Вейга
13
Вейга
24
Кукурелья
10
Палмер
22
Дьюсбери-Холл
22
Дьюсбери-Холл
10
Палмер
20
Мадуэке
19
Санчо
19
Санчо
20
Мадуэке
Остались в запасе
Саутгемптон
Челси
1
Алекс МакКарти
ВР
37
Joe O'Brien Whitmarsh
ЦП
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Роберт Санчес
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
18
Педру Нету
ЛВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Алекс МакКарти
ВР
37
Joe O'Brien Whitmarsh
ЦП
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
Остались в запасе
1
Роберт Санчес
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
18
Педру Нету
ЛВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Саутгемптон - Челси
1
1
Всего ударов по воротам
6
26
Удары в створ
4
13
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
7
Нарушения
7
14
Офсайды
3
1
Количество передач
429
530
Сейвы
6
3
Точность передач %
89
92
Удары мимо ворот
0
7
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
22
Удары из-за пределов штрафной
0
4
xG (ожидаемые голы)
1.47
5.29
Смотреть прямую трансляцию матча «Саутгемптон» против «Челси», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 декабря в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»