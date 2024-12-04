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  • «Саутгемптон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 декабря 2024

«Саутгемптон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 декабря 2024

4 декабря 2024, 21:20
Саутгемптон
04.12.2024, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 5
Завершен
Челси
11' Д. Арибо
7' А. Дисаси 17' К. Нкунку 34' Н. Мадуэке 76' К. Палмер 87' Д. Санчо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
13
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Натан Вуд
ЦЗ
5
Джек Стивенс
(К) ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
18
Джо Арибо
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
7
Райан Фрейзер
ЛВ
19
Кэмерон Арчер
ЦФ
9
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Челси
12
Филип Йоргенсен
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Аксель Дисаси
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Энцо Фернандес
(К) ОП
23
Мойзес Кайседо
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
11
Жоау Феликс
ЦФ
18
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Саутгемптон
1
Алекс МакКарти
ВР
29
Чарли Тэйлор
ЛЗ
3
Юкинари Сугавара
ЦЗ
37
Ронни Эдвардс
ЦЗ
37
Joe O'Brien Whitmarsh
ЦП
25
Бен Бреретон
ЛВ
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Педру Нету
ЛВ
11
Николас Джексон
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
3-2-1-2-2
13
Ламли
14
Бри
7
Вуд
5
Стивенс
3
Мэннинг
2
Уокер-Питерс
18
Арибо
7
Фрейзер
18
Фернандеш
9
Армстронг
19
Арчер
4-2-2-2
12
Йоргенсен
27
Густо
4
Дисаси
4
Адарабиойо
24
Кукурелья
24
Фернандес
23
Кайседо
20
Мадуэке
10
Палмер
18
Нкунку
11
Феликс
18
Фернандеш
29
Тэйлор
29
Тэйлор
18
Фернандеш
19
Арчер
3
Сугавара
3
Сугавара
19
Арчер
14
Бри
37
Эдвардс
37
Эдвардс
14
Бри
9
Армстронг
25
Бреретон
25
Бреретон
9
Армстронг
7
Фрейзер
22
Сулемана
22
Сулемана
7
Фрейзер
24
Кукурелья
13
Вейга
13
Вейга
24
Кукурелья
10
Палмер
22
Дьюсбери-Холл
22
Дьюсбери-Холл
10
Палмер
20
Мадуэке
19
Санчо
19
Санчо
20
Мадуэке
Остались в запасе
Саутгемптон
Челси
1
Алекс МакКарти
ВР
37
Joe O'Brien Whitmarsh
ЦП
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Роберт Санчес
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
18
Педру Нету
ЛВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Алекс МакКарти
ВР
37
Joe O'Brien Whitmarsh
ЦП
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
Остались в запасе
1
Роберт Санчес
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
18
Педру Нету
ЛВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Саутгемптон - Челси
1
1
Всего ударов по воротам
6
26
Удары в створ
4
13
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
7
Нарушения
7
14
Офсайды
3
1
Количество передач
429
530
Сейвы
6
3
Точность передач %
89
92
Удары мимо ворот
0
7
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
22
Удары из-за пределов штрафной
0
4
xG (ожидаемые голы)
1.47
5.29

Смотреть прямую трансляцию матча «Саутгемптон» против «Челси», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 декабря в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» – «Челси»

«Саутгемптон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Саутгемптон
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