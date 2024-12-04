04.12.2024, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Англия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Ньюкасл
Ньюкасл
3-1-2-3-1
1
Поуп
5
Шер
33
Берн
21
Ливраменто
8
Тонали
3
Холл
8
Гимарайнс
18
Гордон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
9
Исак
4-3-2-1
1
Келлехер
2
Гомес
26
Куанса
4
ван Дейк
3
Робертсон
17
Джонс
8
Гравенберх
20
Мак Аллистер
10
Салах
11
Гакпо
9
Нуньес
23
Мерфи
11
Барнс
11
Барнс
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
28
Уиллок
28
Уиллок
7
Жоэлинтон
8
Тонали
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
8
Тонали
18
Гордон
9
Уилсон
9
Уилсон
18
Гордон
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
8
Гравенберх
8
Собослаи
8
Собослаи
8
Гравенберх
11
Гакпо
7
Диас
7
Диас
11
Гакпо
Остались в запасе
Ньюкасл
Ливерпуль
1
Мартин Дубравка
ВР
3
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
10
Мигель Альмирон
ПВ
18
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Витезслав Ярош
ВР
6
Ватару Эндо
ОП
65
Амара Налло
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
9
Харви Эллиот
АП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Мартин Дубравка
ВР
3
Мэтт Таргетт
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
10
Мигель Альмирон
ПВ
18
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
6
Ватару Эндо
ОП
65
Амара Налло
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
9
Харви Эллиот
АП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Ньюкасл - Ливерпуль
2
5
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
17
Офсайды
4
0
Количество передач
348
511
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
9
14
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.72
1.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Ливерпуля», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 декабря в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»