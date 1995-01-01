- 2 марта
- 00:57 АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» (2:0). Отставание от зоны ЛЧ – 6 очков
- 5 февраля
- 10:31 Клопп отказался общаться с журналистом после разгрома от «Вулверхэмптона»
- 4 февраля
- 20:50 «Объяснений нет, извините. Я разочарован и зол». Клопп – после разгрома от «Вулверхэмптона» 5
- 19:59 АПЛ. «Ливерпуль» унижен «Вулверхэмптоном» (0:3), «МЮ» в меньшинстве удержал победу над «Кристал Пэлас» (2:1) 3
- 30 января
- 19:30 Фото «Вулверхэмптон» купил бразильского полузащитника за 18,7 миллиона
- 23 января
- 09:26 Фото «Вулверхэмптон» объявил о переходе защитника «Вест Хэма»
- 22 января
- 18:58 АПЛ. «Манчестер Сити» благодаря хет-трику Холанда победил «Вулверхэмптон» (3:0) 3
- 18:33 Холанд в матче с «Вулверхэмптоном» оформил хет-трик за 14 минут 3
- 20 января
- 13:47 Фото «Бенфика» арендовала Гедеша. Он мог перейти в «Барселону»
- 19 января
- 08:24 «Барселона» нашла замену для Депая в 16-й команде АПЛ 1
- 18 января
- 00:40 Кубок Англии. «Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» (1:0) в переигровке и вышел в 1/16 финала
- 17 января
- 23:47 Видео Обсуждение игр Кубка Англии в прямом эфире прервали стоны из фильмов для взрослых 1
- 23:25 Фото «Вулверхэмптон» купил вингера «ПСЖ» за 5 миллионов
- 15 января
- 17:32 «Ливерпуль» планирует подписать Невеша из «Вулверхэмптона»
- 14 января
- 08:49 Фото «Вулверхэмптон» выкупил за 10 миллионов полузащитника «Ниццы»
- 13 января
- 22:22 «Вулверхэмптон» близок к покупке за 5 миллионов вингера «ПСЖ»
- 00:04 «Вулверхэмптон» активировал выкуп Куньи за 50 миллионов. Бразилец выполнил условия за 19 дней
- 8 января
- 11:22 Фото Робертсон в матче с «Вулверхэмптоном» наступил сопернику на лицо 2
- 10:24 «Мы забили три мяча». Лопетеги не согласен с отмененным голом «Вулверхэмптона» в ворота «Ливерпуля»
- 01:23 «Это невозможно». Клопп недоволен переигровкой кубкового матча с «Вулверхэмптоном»
- 00:54 Кубок Англии. «Ливерпуль» не смог победить «Вулверхэмптон» (2:2). Команды ждет переигровка