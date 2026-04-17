«Лидс» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 2.10

17 апреля 2026 10:28
Лидс - Вулверхэмптон
18 апр. 2026, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 33 тур
2.10
Победа «Лидса» с форой -1
18 апреля 2026 года в 17:00 состоится поединок 33-го тура чемпионата Англии. На шумном и атмосферном «Элланд Роуд» «Лидс» примет фактически вылетевший в Чемпионшип «Вулверхэмптон».

«Лидс»

«Лидс» принес несказанно много радости своим фанам, обыграв столь ненавистный им «Манчестер Юнайтед» в рамках Monday Night Football. «Павлины» не только прибили исторического соперника, но и сделали весомую заявку на сохранение прописки в АПЛ. Теперь команда Даниэля Фарке идет +6 от зоны вылета.

Последние три игры:

  • Манчестер Юнайтед – Лидс 1:2
  • Вест Хэм – Лидс 2:2 (победа «Лидса» по пенальти, Кубок Англии)
  • Лидс – Брентфорд 0:0

«Вулверхэмптон»

«Волкам» осталось оформить вылет в Чемпионшип лишь, что называется, на бумаге. Речь идет только об «официальной части». То, что «Вулвз» не смогут спастись, было понятно еще в декабре. Не помог и амбициозный менеджер Роб Эдвардс.

Последние три игры:

  • Вест Хэм – Вулверхэмптон 4:0
  • Брентфорд – Вулверхэмптон 2:2
  • Вулверхэмптон – Ливерпуль 1:3 (Кубок Англии)

Очные встречи

  • Вулверхэмптон – Лидс 1:3
  • Вулверхэмптон – Лидс 2:4
  • Вулверхэмптон – Лидс 1:0

Прогноз на матч «Лидс» – «Вулверхэмптон»

«Лидс» полон решимости взять три очка и сложно представить, за счет чего «Вулверхэмптон» сможет помешать планам «павлинов». Ждем уверенной победы хозяев «Элланд Роуд». В контексте борьбы за место в АПЛ пройти мимо такого шанса просто не представляется возможным.

Прогноз: победа «Лидса» с форой -1, коэффициент – 2,10. Прогноз на счет – 3:0.

2.10
Победа «Лидса» с форой -1
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Лидс
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
