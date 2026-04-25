25.04.2026, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
3-3-2-1-1
1
Са
14
Буэно
24
Тоти
32
Лима
3
Буэно
7
Андре
2
Доэрти
35
Гомес
21
Гомеш
36
Мане
10
Армстронг
4-3-1-2
31
Кински
99
Спенс
15
Дансо
37
ван де Вен
23
Порро
30
Бентанкур
28
Биссума
22
Галлахер
7
Симонс
9
Муани
19
Соланке
14
Буэно
3
Вольфе
3
Вольфе
14
Буэно
32
Лима
38
Чачуа
38
Чачуа
32
Лима
21
Гомеш
99
Арокодаре
99
Арокодаре
21
Гомеш
2
Доэрти
7
Хванг
7
Хванг
2
Доэрти
22
Галлахер
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
22
Галлахер
28
Биссума
36
Палинья
36
Палинья
28
Биссума
7
Симонс
15
Бергвалл
15
Бергвалл
7
Симонс
19
Соланке
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
19
Соланке
9
Муани
11
Тель
11
Тель
9
Муани
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Тоттенхэм
25
Дэниэл Бентли
ВР
59
Saheed Olagunju
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
74
Том Эдози
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
40
Брэндон Остин
ВР
33
Соуза
ЛЗ
10
Джеймс Мэддисон
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
59
Saheed Olagunju
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
74
Том Эдози
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
33
Соуза
ЛЗ
10
Джеймс Мэддисон
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Вулверхэмптон - Тоттенхэм
3
4
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
14
Офсайды
1
2
Количество передач
305
467
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.62
1.05
xGP (предотвращенные голы)
0.36
0.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Тоттенхэма», 34-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм»
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Источник: «Бомбардир»