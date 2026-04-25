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  • «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

«Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

25 апреля, 15:50
Вулверхэмптон
25.04.2026, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
82' Ж. Палинья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
(К) ПЗ
7
Андре
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
36
Матеуш Мане
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
15
Кевин Дансо
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
(К) ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
59
Saheed Olagunju
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
74
Том Эдози
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
33
Соуза
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
15
Лукас Бергвалл
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Са
14
Буэно
24
Тоти
32
Лима
3
Буэно
7
Андре
2
Доэрти
35
Гомес
21
Гомеш
36
Мане
10
Армстронг
4-3-1-2
31
Кински
99
Спенс
15
Дансо
37
ван де Вен
23
Порро
30
Бентанкур
28
Биссума
22
Галлахер
7
Симонс
9
Муани
19
Соланке
14
Буэно
3
Вольфе
3
Вольфе
14
Буэно
32
Лима
38
Чачуа
38
Чачуа
32
Лима
21
Гомеш
99
Арокодаре
99
Арокодаре
21
Гомеш
2
Доэрти
7
Хванг
7
Хванг
2
Доэрти
22
Галлахер
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
22
Галлахер
28
Биссума
36
Палинья
36
Палинья
28
Биссума
7
Симонс
15
Бергвалл
15
Бергвалл
7
Симонс
19
Соланке
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
19
Соланке
9
Муани
11
Тель
11
Тель
9
Муани
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Тоттенхэм
25
Дэниэл Бентли
ВР
59
Saheed Olagunju
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
74
Том Эдози
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
40
Брэндон Остин
ВР
33
Соуза
ЛЗ
10
Джеймс Мэддисон
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
59
Saheed Olagunju
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
74
Том Эдози
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
33
Соуза
ЛЗ
10
Джеймс Мэддисон
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Вулверхэмптон
Точно не сыграют
Ладислав Крейчи
ОП
Леон Чивоме
ЦФ
Энсо Гонсалес
ЛВ
Сэм Джонстон
ВР
Йерсон Москера
ЦЗ
Тоттенхэм
Точно не сыграют
Бен Дэвис
ЛЗ
Мохаммед Кудус
АП
Деян Кулушевски
ПВ
Вильсон Одобер
ЛВ
Кристиан Ромеро
ЦЗ
Гульельмо Викарио
ВР
Ийенома Удогие
ЛЗ
Папе Сарр
ЦП
Статистика матча Вулверхэмптон - Тоттенхэм
3
4
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
14
Офсайды
1
2
Количество передач
305
467
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.62
1.05
xGP (предотвращенные голы)
0.36
0.36

Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Тоттенхэма», 34-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм»

«Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Вулверхэмптон
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