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Англия. Чемпионшип
Команды
Вулверхэмптон
Состав
€ 249,85 млн
Вулверхэмптон - состав команды
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Мулинекс
Сайт:
http://www.wolves.co.uk/
Тренер:
Роб Эдвардс
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Са Жозе
Вра
33
€ 8 млн
13
Виржиния Жоау
Вра
27
€ 0.8 млн
26
Радди Джон
Вра
40
€ 0.1 млн
70
Грэйси Джош
Вра
18
-
24
Тоти
Защ
27
€ 18 млн
3
Буэно Уго
Защ
24
€ 12 млн
15
Москера Йерсон
Защ
25
€ 12 млн
34
Джига Нассер
Защ
23
€ 6 млн
33
Конан
Защ
30
€ 3 млн
2
Триппьер Киран
Защ
36
€ 1.5 млн
7
Андре
Пол
25
€ 25 млн
37
Крейчи Ладислав
Пол
27
€ 22 млн
36
Мане Матеуш
Пол
19
€ 20 млн
27
Беллегард Жан-Рикне
Пол
28
€ 16 млн
5
Манетси Маршал
Пол
30
€ 15 млн
21
Гомеш Родригу
Пол
23
€ 15 млн
8
Джеймс Джордан
Пол
22
€ 12 млн
20
Дойл Томми
Пол
25
€ 7 млн
12
Траоре Бубакар
Пол
25
€ 4 млн
23
Чирева Таванда
Пол
23
€ 0.45 млн
62
Luke Rawlings
Пол
-
28
Лопес Фер
Нап
22
€ 16 млн
38
Чачуа Джексон
Нап
25
€ 12 млн
10
Армстронг Адам
Нап
29
€ 6 млн
19
Саид Рафики
Нап
26
€ 5 млн
11
Траоре Бертран
Нап
31
€ 4 млн
9
Хименес Рауль
Нап
35
€ 3 млн
30
Гонсалес Энсо
Нап
21
€ 2.5 млн
14
Нив Шон
Нап
19
-
74
Эдози Том
Нап
20
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 4, защитников: 6, полузащитников: 11, нападающих: 9
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