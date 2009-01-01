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    Вулверхэмптон - результаты

    Город Вулверхэмптон
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт http://www.wolves.premiumtv.co.uk
    Стадион Мулинекс
    Тренер Хулен Лопетеги
    Турниры:
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    7 тур
    		1 марта, среда 23:00 Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон
    25 тур
    		24 февраля, пятница 23:00 Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон
    24 тур
    		18 февраля, суббота 18:00 Вулверхэмптон 0:1 Борнмут
    23 тур
    		11 февраля, суббота 18:00 Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон
    22 тур
    		4 февраля, суббота 18:00 Вулверхэмптон 3:0 Ливерпуль
    21 тур
    		22 января, воскресенье 17:00 Манчестер Сити 3:0 Вулверхэмптон
    20 тур
    		14 января, суббота 18:00 Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм
    19 тур
    		4 января, среда 23:00 Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон
    18 тур
    		31 декабря, суббота 15:30 Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед
    17 тур
    		26 декабря, понедельник 18:00 Эвертон 1:2 Вулверхэмптон
    16 тур
    		12 ноября, суббота 22:45 Вулверхэмптон 0:2 Арсенал
    15 тур
    		5 ноября, суббота 18:00 Вулверхэмптон 2:3 Брайтон
    14 тур
    		29 октября, суббота 17:00 Брентфорд 1:1 Вулверхэмптон
    13 тур
    		23 октября, воскресенье 16:00 Вулверхэмптон 0:4 Лестер
    12 тур
    		18 октября, вторник 22:15 Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон
    11 тур
    		15 октября, суббота 17:00 Вулверхэмптон 1:0 Ноттингем Форест
    10 тур
    		8 октября, суббота 17:00 Челси 3:0 Вулверхэмптон
    9 тур
    		1 октября, суббота 19:30 Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон
    8 тур
    		17 сентября, суббота 14:30 Вулверхэмптон 0:3 Манчестер Сити
    6 тур
    		3 сентября, суббота 17:00 Вулверхэмптон 1:0 Саутгемптон
    5 тур
    		31 августа, среда 21:30 Борнмут 0:0 Вулверхэмптон
    4 тур
    		28 августа, воскресенье 16:00 Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл
    3 тур
    		20 августа, суббота 14:30 Тоттенхэм 1:0 Вулверхэмптон
    2 тур
    		13 августа, суббота 17:00 Вулверхэмптон 0:0 Фулхэм
    1 тур
    		6 августа, суббота 17:00 Лидс 2:1 Вулверхэмптон
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