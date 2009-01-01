Турниры:
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
|7 тур
|1 марта, среда
|23:00
|Ливерпуль
|2:0
|Вулверхэмптон
|25 тур
|24 февраля, пятница
|23:00
|Фулхэм
|1:1
|Вулверхэмптон
|24 тур
|18 февраля, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|0:1
|Борнмут
|23 тур
|11 февраля, суббота
|18:00
|Саутгемптон
|1:2
|Вулверхэмптон
|22 тур
|4 февраля, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|3:0
|Ливерпуль
|21 тур
|22 января, воскресенье
|17:00
|Манчестер Сити
|3:0
|Вулверхэмптон
|20 тур
|14 января, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|1:0
|Вест Хэм
|19 тур
|4 января, среда
|23:00
|Астон Вилла
|1:1
|Вулверхэмптон
|18 тур
|31 декабря, суббота
|15:30
|Вулверхэмптон
|0:1
|Манчестер Юнайтед
|17 тур
|26 декабря, понедельник
|18:00
|Эвертон
|1:2
|Вулверхэмптон
|16 тур
|12 ноября, суббота
|22:45
|Вулверхэмптон
|0:2
|Арсенал
|15 тур
|5 ноября, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|2:3
|Брайтон
|14 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Брентфорд
|1:1
|Вулверхэмптон
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|16:00
|Вулверхэмптон
|0:4
|Лестер
|12 тур
|18 октября, вторник
|22:15
|Кристал Пэлас
|2:1
|Вулверхэмптон
|11 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|1:0
|Ноттингем Форест
|10 тур
|8 октября, суббота
|17:00
|Челси
|3:0
|Вулверхэмптон
|9 тур
|1 октября, суббота
|19:30
|Вест Хэм
|2:0
|Вулверхэмптон
|8 тур
|17 сентября, суббота
|14:30
|Вулверхэмптон
|0:3
|Манчестер Сити
|6 тур
|3 сентября, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|1:0
|Саутгемптон
|5 тур
|31 августа, среда
|21:30
|Борнмут
|0:0
|Вулверхэмптон
|4 тур
|28 августа, воскресенье
|16:00
|Вулверхэмптон
|1:1
|Ньюкасл
|3 тур
|20 августа, суббота
|14:30
|Тоттенхэм
|1:0
|Вулверхэмптон
|2 тур
|13 августа, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|0:0
|Фулхэм
|1 тур
|6 августа, суббота
|17:00
|Лидс
|2:1
|Вулверхэмптон