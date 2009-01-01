Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 249,85 млн

Вулверхэмптон - турнирная таблица

Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Мулинекс
Сайт:
http://www.wolves.co.uk/
Тренер:
Роб Эдвардс
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Саутгемптон
2
Мидлсбро
3
Вулверхэмптон
4
Бирмингем Сити
5
Сток Сити
6
Суонси
7
Вест Бромвич
8
Вест Хэм
9
Шеффилд Юнайтед
10
Портсмут
11
Куинз Парк Рейнджерс
12
Норвич Сити
13
Миллуолл
14
Блэкберн
15
Бристоль Сити
16
Рексхэм
17
Болтон
18
Кардифф
19
Линкольн
20
Уотфорд
21
Чарльтон
22
Бернли
23
Дерби Каунти
24
Престон
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
8
4
2
29
14
15
28
14
8
4
2
30
19
11
28
14
8
3
3
25
17
8
27
14
7
5
2
26
13
13
26
14
8
2
4
22
17
5
26
14
8
2
4
21
16
5
26
14
7
4
3
20
15
5
25
14
6
5
3
35
20
15
23
14
6
4
4
20
17
3
22
14
6
4
4
19
16
3
22
14
5
6
3
22
17
5
21
14
6
0
8
27
24
3
18
14
5
3
6
23
24
-1
18
14
5
3
6
20
22
-2
18
14
5
3
6
16
19
-3
18
14
4
5
5
17
19
-2
17
15
5
2
8
20
29
-9
17
14
3
6
5
22
23
-1
15
14
4
3
7
14
24
-10
15
14
4
2
8
13
23
-10
14
14
3
5
6
10
21
-11
14
14
1
7
6
18
26
-8
10
15
2
4
9
14
30
-16
10
14
1
2
11
12
30
-18
5
Команда
1
Саутгемптон
2
Мидлсбро
3
Суонси
4
Вулверхэмптон
5
Бирмингем Сити
6
Кардифф
7
Сток Сити
8
Портсмут
9
Уотфорд
10
Куинз Парк Рейнджерс
11
Блэкберн
12
Вест Бромвич
13
Миллуолл
14
Рексхэм
15
Шеффилд Юнайтед
16
Вест Хэм
17
Норвич Сити
18
Чарльтон
19
Бристоль Сити
20
Болтон
21
Бернли
22
Линкольн
23
Дерби Каунти
24
Престон
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
6
1
0
20
5
15
19
7
5
2
0
17
9
8
17
7
4
2
1
11
3
8
14
7
4
2
1
13
7
6
14
7
3
4
0
17
7
10
13
7
3
4
0
16
9
7
13
7
4
1
2
12
6
6
13
7
4
1
2
13
11
2
13
7
4
1
2
9
9
0
13
7
3
3
1
14
6
8
12
7
4
0
3
12
9
3
12
7
3
3
1
10
7
3
12
7
3
2
2
15
9
6
11
7
3
2
2
12
8
4
11
7
3
2
2
9
7
2
11
7
3
1
3
17
10
7
10
7
3
0
4
13
12
1
9
7
2
3
2
5
6
-1
9
7
2
0
5
4
8
-4
6
7
2
0
5
9
15
-6
6
7
0
5
2
8
10
-2
5
7
1
2
4
8
16
-8
5
8
1
2
5
7
15
-8
5
7
1
1
5
7
13
-6
4
Команда
1
Вест Хэм
2
Бирмингем Сити
3
Вулверхэмптон
4
Вест Бромвич
5
Сток Сити
6
Бристоль Сити
7
Суонси
8
Мидлсбро
9
Шеффилд Юнайтед
10
Болтон
11
Линкольн
12
Норвич Сити
13
Портсмут
14
Саутгемптон
15
Куинз Парк Рейнджерс
16
Миллуолл
17
Блэкберн
18
Рексхэм
19
Бернли
20
Дерби Каунти
21
Чарльтон
22
Кардифф
23
Уотфорд
24
Престон
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
3
4
0
18
10
8
13
7
4
1
2
9
6
3
13
7
4
1
2
12
10
2
13
7
4
1
2
10
8
2
13
7
4
1
2
10
11
-1
13
7
3
3
1
12
11
1
12
7
4
0
3
10
13
-3
12
7
3
2
2
13
10
3
11
7
3
2
2
11
10
1
11
8
3
2
3
11
14
-3
11
7
3
1
3
6
8
-2
10
7
3
0
4
14
12
2
9
7
2
3
2
6
5
1
9
7
2
3
2
9
9
0
9
7
2
3
2
8
11
-3
9
7
2
1
4
8
15
-7
7
7
1
3
3
8
13
-5
6
7
1
3
3
5
11
-6
6
7
1
2
4
10
16
-6
5
7
1
2
4
7
15
-8
5
7
1
2
4
5
15
-10
5
7
0
2
5
6
14
-8
2
7
0
1
6
4
14
-10
1
7
0
1
6
5
17
-12
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
В Бразилии застрелили футболиста
12:59
Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
12:37
2
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
3
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
1
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
4
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
16
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
3
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
3
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+