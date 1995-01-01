Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вулверхэмптон - расписание

    Город Вулверхэмптон
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт http://www.wolves.premiumtv.co.uk
    Стадион Мулинекс
    Тренер Хулен Лопетеги
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    26 тур
    		4 марта, суббота 18:00 Вулверхэмптон Тоттенхэм
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    27 тур
    		12 марта, воскресенье 19:30 Ньюкасл Вулверхэмптон
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    28 тур
    		18 марта, суббота 18:00 Вулверхэмптон Лидс
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    29 тур
    		1 апреля, суббота 17:00 Ноттингем Форест Вулверхэмптон
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    30 тур
    		8 апреля, суббота 17:00 Вулверхэмптон Челси
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    31 тур
    		15 апреля, суббота 17:00 Вулверхэмптон Брентфорд
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    32 тур
    		22 апреля, суббота 17:00 Лестер Вулверхэмптон
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    33 тур
    		25 апреля, вторник 21:30 Вулверхэмптон Кристал Пэлас
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    34 тур
    		29 апреля, суббота 17:00 Брайтон Вулверхэмптон
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    35 тур
    		6 мая, суббота 17:00 Вулверхэмптон Астон Вилла
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    36 тур
    		13 мая, суббота 17:00 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    37 тур
    		20 мая, суббота 17:00 Вулверхэмптон Эвертон
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    38 тур
    		28 мая, воскресенье 18:30 Арсенал Вулверхэмптон
    • Читайте нас: 
    11