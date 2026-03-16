16.03.2026, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Брентфорд
Брентфорд
3-2-3-2
1
Келлехер
4
ван ден Берг
22
Коллинс
33
Кайоде
6
Хендерсон
8
Йенсен
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
19
Уаттара
25
Тиаго
7
Шаде
3-2-2-2-1
1
Са
15
Москера
4
Буэно
3
Буэно
37
Крейчи
7
Андре
8
Гомес
10
Беллегард
38
Чачуа
36
Мане
9
Армстронг
24
Дамсгор
3
Айер
3
Айер
24
Дамсгор
7
Шаде
18
Ярмолюк
18
Ярмолюк
7
Шаде
19
Уаттара
11
Нелсон
11
Нелсон
19
Уаттара
36
Мане
47
Гомес
47
Гомес
36
Мане
9
Армстронг
21
Гомеш
21
Гомеш
9
Армстронг
10
Беллегард
99
Арокодаре
99
Арокодаре
10
Беллегард
Остались в запасе
Брентфорд
Вулверхэмптон
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
5
Этан Пайннок
ЦЗ
49
Ollie Shield
ЦЗ
48
Luka Bentt
ЦП
45
A. Matnez
ЦП
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
17
Педро Лима
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
20
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
5
Этан Пайннок
ЦЗ
49
Ollie Shield
ЦЗ
48
Luka Bentt
ЦП
45
A. Matnez
ЦП
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
17
Педро Лима
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
20
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Роб Эдвардс
Брентфорд
Точно не сыграют
Вулверхэмптон
Точно не сыграют
Статистика матча Брентфорд - Вулверхэмптон
2
4
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
1
5
Нарушения
12
10
Офсайды
0
2
Количество передач
438
428
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
2.56
1.33
xGP (предотвращенные голы)
-0.17
-0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Вулверхэмптона», 30-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Вулверхэмптон»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»