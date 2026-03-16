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  • «Брентфорд» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2026

«Брентфорд» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2026

16 марта, 21:50
Брентфорд
16.03.2026, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
22' М. Кайоде 37' И. Тиаго
44' А. Армстронг 77' Т. Арокодаре
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брентфорд
1
Куивин Келлехер
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
22
Натан Коллинс
(К) ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
6
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
7
Кевин Шаде
ПВ
19
Данго Уаттара
ПВ
25
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
(К) ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
4
Сантьяго Буэно
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
7
Андре
ОП
8
Жоао Гомес
ЦП
10
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
36
Матеуш Мане
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
9
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
5
Этан Пайннок
ЦЗ
49
Ollie Shield
ЦЗ
48
Luka Bentt
ЦП
45
A. Matnez
ЦП
18
Егор Ярмолюк
АП
11
Рис Нелсон
ПВ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
17
Педро Лима
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
47
Анхель Гомес
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
20
Хи-Чан Хванг
ЦФ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
3-2-3-2
1
Келлехер
4
ван ден Берг
22
Коллинс
33
Кайоде
6
Хендерсон
8
Йенсен
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
19
Уаттара
25
Тиаго
7
Шаде
3-2-2-2-1
1
Са
15
Москера
4
Буэно
3
Буэно
37
Крейчи
7
Андре
8
Гомес
10
Беллегард
38
Чачуа
36
Мане
9
Армстронг
24
Дамсгор
3
Айер
3
Айер
24
Дамсгор
7
Шаде
18
Ярмолюк
18
Ярмолюк
7
Шаде
19
Уаттара
11
Нелсон
11
Нелсон
19
Уаттара
36
Мане
47
Гомес
47
Гомес
36
Мане
9
Армстронг
21
Гомеш
21
Гомеш
9
Армстронг
10
Беллегард
99
Арокодаре
99
Арокодаре
10
Беллегард
Остались в запасе
Брентфорд
Вулверхэмптон
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
5
Этан Пайннок
ЦЗ
49
Ollie Shield
ЦЗ
48
Luka Bentt
ЦП
45
A. Matnez
ЦП
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
17
Педро Лима
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
20
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
5
Этан Пайннок
ЦЗ
49
Ollie Shield
ЦЗ
48
Luka Bentt
ЦП
45
A. Matnez
ЦП
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
17
Педро Лима
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
20
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Роб Эдвардс
Брентфорд
Точно не сыграют
Фабиу Карвалью
АП
Джошуа Да Силва
ЦП
Рико Генри
ЛЗ
Аарон Хики
ЛЗ
Виталий Янельт
ОП
Антони Миламбо
АП
Вулверхэмптон
Точно не сыграют
Леон Чивоме
ЦФ
Энсо Гонсалес
ЛВ
Статистика матча Брентфорд - Вулверхэмптон
2
4
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
1
5
Нарушения
12
10
Офсайды
0
2
Количество передач
438
428
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
2.56
1.33
xGP (предотвращенные голы)
-0.17
-0.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Вулверхэмптона», 30-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд»«Вулверхэмптон»

«Брентфорд» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Брентфорд
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