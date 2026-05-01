Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Вулверхэмптон» – «Сандерленд»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 2.22

01 мая 2026 16:14
Вулверхэмптон - Сандерленд
02 мая 2026, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 35 тур
Перейти в онлайн матча
2.22
Победа «Сандерленда»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Второго мая 2026 года в 17:00 состоится поединок 35-го тура чемпионата Англии. Уже вылетевший «Вулверхэмптон» примет на «Молинью» «Сандерленд».

«Вулверхэмптон»

Досрочный вылет «Вулвз» из АПЛ – секрет Полишинеля. Фактически, все было ясно еще в октябре. Не помогло и назначение Роба Эдвардса, который в свое время умудрился затащить в элиту скромный «Лутон». «Волки» завершают кампанию соответствующим образом – радостно раздавая очки всем желающим.

Последние три игры:

  • Вулверхэмптон – Тоттенхэм 0:1
  • Лидс – Вулверхэмптон 3:0
  • Вест Хэм – Вулверхэмптон 4:0

«Сандерленд»

В прошлом туре «черные коты» провели с запасом худший матч сезона, получив пять мячей от «Ноттингема». Это произошло на фоне абсурдных слухов о возможном увольнении французского менеджера Режиса Ле Бри, который в целом прекрасно справляется со своей работой. Руководство поспешило опровергнуть домыслы о смене тренера и теперь «Сандерленду» необходимо достойно ответить на провал в игре с «Форест».

Последние три игры:

  • Сандерленд – Ноттингем Форест 0:5
  • Астон Вилла – Сандерленд 4:3
  • Сандерленд – Тоттенхэм 1:0

Очные встречи

  • Сандерленд – Вулверхэмптон 2:0
  • Сандерленд – Вулверхэмптон 3:0
  • Вулверхэмптон – Сандерленд 0:0

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Сандерленд»

«Вулверхэмптон» готовится к массовой распродаже и нелегкой жизни в Чемпионшипе. Тем временем «Сандерленд» все еще сохраняет шансы на место в еврозоне и обязан набирать три очка на «Молинью».

Прогноз: победа «Сандерленда», кеф – 2,22. Прогноз на счет – 0:2.

2.22
Победа «Сандерленда»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Сандерленд Вулверхэмптон
Другие прогнозы
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+