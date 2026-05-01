Второго мая 2026 года в 17:00 состоится поединок 35-го тура чемпионата Англии. Уже вылетевший «Вулверхэмптон» примет на «Молинью» «Сандерленд».
«Вулверхэмптон»
Досрочный вылет «Вулвз» из АПЛ – секрет Полишинеля. Фактически, все было ясно еще в октябре. Не помогло и назначение Роба Эдвардса, который в свое время умудрился затащить в элиту скромный «Лутон». «Волки» завершают кампанию соответствующим образом – радостно раздавая очки всем желающим.
Последние три игры:
- Вулверхэмптон – Тоттенхэм 0:1
- Лидс – Вулверхэмптон 3:0
- Вест Хэм – Вулверхэмптон 4:0
«Сандерленд»
В прошлом туре «черные коты» провели с запасом худший матч сезона, получив пять мячей от «Ноттингема». Это произошло на фоне абсурдных слухов о возможном увольнении французского менеджера Режиса Ле Бри, который в целом прекрасно справляется со своей работой. Руководство поспешило опровергнуть домыслы о смене тренера и теперь «Сандерленду» необходимо достойно ответить на провал в игре с «Форест».
Последние три игры:
- Сандерленд – Ноттингем Форест 0:5
- Астон Вилла – Сандерленд 4:3
- Сандерленд – Тоттенхэм 1:0
Очные встречи
- Сандерленд – Вулверхэмптон 2:0
- Сандерленд – Вулверхэмптон 3:0
- Вулверхэмптон – Сандерленд 0:0
Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Сандерленд»
«Вулверхэмптон» готовится к массовой распродаже и нелегкой жизни в Чемпионшипе. Тем временем «Сандерленд» все еще сохраняет шансы на место в еврозоне и обязан набирать три очка на «Молинью».
Прогноз: победа «Сандерленда», кеф – 2,22. Прогноз на счет – 0:2.