Второго мая 2026 года в 17:00 состоится поединок 35-го тура чемпионата Англии. Уже вылетевший «Вулверхэмптон» примет на «Молинью» «Сандерленд».

«Вулверхэмптон»

Досрочный вылет «Вулвз» из АПЛ – секрет Полишинеля. Фактически, все было ясно еще в октябре. Не помогло и назначение Роба Эдвардса, который в свое время умудрился затащить в элиту скромный «Лутон». «Волки» завершают кампанию соответствующим образом – радостно раздавая очки всем желающим.

Последние три игры:

Вулверхэмптон – Тоттенхэм 0:1

Лидс – Вулверхэмптон 3:0

Вест Хэм – Вулверхэмптон 4:0

«Сандерленд»

В прошлом туре «черные коты» провели с запасом худший матч сезона, получив пять мячей от «Ноттингема». Это произошло на фоне абсурдных слухов о возможном увольнении французского менеджера Режиса Ле Бри, который в целом прекрасно справляется со своей работой. Руководство поспешило опровергнуть домыслы о смене тренера и теперь «Сандерленду» необходимо достойно ответить на провал в игре с «Форест».

Последние три игры:

Сандерленд – Ноттингем Форест 0:5

Астон Вилла – Сандерленд 4:3

Сандерленд – Тоттенхэм 1:0

Очные встречи

Сандерленд – Вулверхэмптон 2:0

Сандерленд – Вулверхэмптон 3:0

Вулверхэмптон – Сандерленд 0:0

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Сандерленд»

«Вулверхэмптон» готовится к массовой распродаже и нелегкой жизни в Чемпионшипе. Тем временем «Сандерленд» все еще сохраняет шансы на место в еврозоне и обязан набирать три очка на «Молинью».

Прогноз: победа «Сандерленда», кеф – 2,22. Прогноз на счет – 0:2.