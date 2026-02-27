Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Вулверхэмптон» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

«Вулверхэмптон» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

27 февраля, 21:50
Вулверхэмптон
27.02.2026, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Астон Вилла
61' Ж. Гомес 90+8' Р. Гомеш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
(К) ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
7
Андре
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
36
Матеуш Мане
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
(К) ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
59
Saheed Olagunju
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
74
Том Эдози
ЦФ
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
47
Алиссон Эдвард
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Са
3
Буэно
14
Буэно
24
Тоти
15
Москера
7
Андре
27
Беллегард
35
Гомес
36
Мане
38
Чачуа
10
Армстронг
4-2-2-2
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
14
Торрес
12
Динь
24
Онана
12
Луис
19
Санчо
17
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
7
Андре
7
Гомес
7
Гомес
7
Андре
10
Армстронг
21
Гомеш
21
Гомеш
10
Армстронг
27
Беллегард
99
Арокодаре
99
Арокодаре
27
Беллегард
11
Уоткинс
47
Эдвард
47
Эдвард
11
Уоткинс
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
12
Луис
6
Баркли
6
Баркли
12
Луис
10
Буэндия
18
Абрахам
18
Абрахам
10
Буэндия
19
Санчо
17
Бэйли
17
Бэйли
19
Санчо
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
59
Saheed Olagunju
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
74
Том Эдози
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
40
Марко Бизот
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
59
Saheed Olagunju
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
74
Том Эдози
ЦФ
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Унаи Эмери
Вулверхэмптон
Точно не сыграют
Леон Чивоме
ЦФ
Ладислав Крейчи
ОП
Под вопросом
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Астон Вилла
Точно не сыграют
Бубакар Камара
ОП
Джон МакГинн
ЦП
Юри Тилеманс
ЦП
Под вопросом
Андрес Гарсия
ЛВ
Статистика матча Вулверхэмптон - Астон Вилла
3
3
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
0
5
Нарушения
12
19
Офсайды
1
0
Количество передач
316
495
Сейвы
4
0
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.92
1.06
xGP (предотвращенные голы)
-1.12
-1.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Астон Виллы», 28-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Астон Вилла»

«Вулверхэмптон» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Вулверхэмптон
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
11
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
8
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+