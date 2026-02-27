27.02.2026, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
4-1-2-2-1
1
Са
3
Буэно
14
Буэно
24
Тоти
15
Москера
7
Андре
27
Беллегард
35
Гомес
36
Мане
38
Чачуа
10
Армстронг
4-2-2-2
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
14
Торрес
12
Динь
24
Онана
12
Луис
19
Санчо
17
Роджерс
11
Уоткинс
10
Буэндия
7
Андре
7
Гомес
7
Гомес
7
Андре
10
Армстронг
21
Гомеш
21
Гомеш
10
Армстронг
27
Беллегард
99
Арокодаре
99
Арокодаре
27
Беллегард
11
Уоткинс
47
Эдвард
47
Эдвард
11
Уоткинс
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
12
Луис
6
Баркли
6
Баркли
12
Луис
10
Буэндия
18
Абрахам
18
Абрахам
10
Буэндия
19
Санчо
17
Бэйли
17
Бэйли
19
Санчо
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
59
Saheed Olagunju
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
74
Том Эдози
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
40
Марко Бизот
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
59
Saheed Olagunju
ЦЗ
32
Педро Лима
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
74
Том Эдози
ЦФ
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Унаи Эмери
Вулверхэмптон
Точно не сыграют
Под вопросом
Астон Вилла
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Вулверхэмптон - Астон Вилла
3
3
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
0
5
Нарушения
12
19
Офсайды
1
0
Количество передач
316
495
Сейвы
4
0
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.92
1.06
xGP (предотвращенные голы)
-1.12
-1.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Астон Виллы», 28-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Астон Вилла»
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Источник: «Бомбардир»