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«Вулверхэмптон» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.90

16 мая 2026 12:09
Вулверхэмптон - Фулхэм
17 мая 2026, воскресенье 17:00 | Англия. Премьер-лига, 37 тур
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1.90
Победа «Фулхэма»
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17 мая в 37-м туре АПЛ сыграют «Вулверхэмптон» и «Фулхэм». Игра в Вулверхэмптоне начнется в 17:00 (мск).

«Вулверхэмптон»

Команда Роба Эдвардса с 18 очками занимает последнее место. «Вулверхэмптон» уже давно вылетел из АПЛ и просто старается достойно завершить сезон.

Последние результаты:

  • 09.05.26 «Брайтон» – «Вулверхэмптон» – 3:0;
  • 02.05.26 «Вулверхэмптон» – «Сандерленд» – 1:1;
  • 25.04.26 «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм» – 0:1.

«Фулхэм»

«Фулхэм» набрал 48 очков и занимает 11-е место. Подопечные Марку Силвы добыли 14 побед, 6 ничьих и потерпели 16 поражений, разница мячей – 44:50.

Предыдущие результаты:

  • 09.05.26 «Фулхэм» – «Борнмут» – 0:1;
  • 02.05.26 «Арсенал» – «Фулхэм» – 3:0;
  • 25.04.26 «Фулхэм» – «Астон Вилла» – 1:0.

Очные встречи

  • 01.11.25 «Фулхэм» – «Вулверхэмптон» – 3:0;
  • 25.02.25 «Вулверхэмптон» – «Фулхэм» – 1:2;
  • 23.11.24 «Фулхэм» – «Вулверхэмптон» – 1:4.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Фулхэм»

«Фулхэм» еще теоретически претендует на еврокубки, но фактически «дачники» лишились этого шанса, проиграв 2 последних матча.Тем не менее, побеждать команду с худшим нападением подопечные Силвы обязаны. К тому же, у «волков» в воротах вновь сыграет номинально 3-й вратарь – Са и Джонстон травмированы.

  • Прогноз – П2 с кф. 1.90.
  • Прогноз на точный счет – 0:2 с кф. 9.50.

1.90
Победа «Фулхэма»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Миронов Николай
Англия. Премьер-лига Фулхэм Вулверхэмптон
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