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17.03.2017 12:00Еще недавно Вильфрид Бони тащил «Суонси» и переходил в «Манчестер Сити» за 30 миллионов, но, провалившись на «Этихаде», уехал в аренду. И плотно засел на скамейке, не сыграв в 2017-м ни минуты. Рассказываем о том, как сдувается, казалось, несгибаемый форвард.1
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05.02.2017 14:30«Манчестер Сити» переживает разочарование за разочарованием. Команда вылетела из чемпионской гонки и рискует не попасть в Лигу чемпионов. «Бомбардир» рассказывает про Габриэля Жезуса – нового звездного игрока, ворвавшегося в Европу круче Неймара.3
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21.12.2016 10:00Переезд Алана Дзагоева в топ-лигу должен был состояться пару лет назад. Сейчас на разыгрывающего ЦСКА засматриваются средние клубы Англии и Италии. Денис Беневольский анализирует лучшие варианты и рисует схемы с Дзагоевым в составе.7