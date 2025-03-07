Мостовой пожаловался на несправедливость назначений тренеров в РПЛ

Александр Мостовой посетовал, что клубы РПЛ приглашают неизвестных иностранных тренеров.
«Нам говорят: вы должны обучаться. Я 30 лет в футбол играл, а тут все просто – человек [Джонатан Альба] с должности аналитика запрыгнул на место главного тренера [«Ростова»].
Или Абаскаль! Приехал, два года головы подурил [в «Спартаке»], 3 миллиона заработал и уехал. И у нас еще кто-то у него берет интервью. Это просто ужас, кошмар!» – сказал Мостовой.
- Экс-спартаковец получил тренерскую лицензию УЕФА категории А на этой неделе.
- 56-летний Мостовой в прошлом году проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
- В РПЛ он может работать только ассистентом.
Источник: «Спорт уик-энд»