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  • Мостовой пожаловался на несправедливость назначений тренеров в РПЛ

Мостовой пожаловался на несправедливость назначений тренеров в РПЛ

Вчера, 22:58
2

Александр Мостовой посетовал, что клубы РПЛ приглашают неизвестных иностранных тренеров.

«Нам говорят: вы должны обучаться. Я 30 лет в футбол играл, а тут все просто – человек [Джонатан Альба] с должности аналитика запрыгнул на место главного тренера [«Ростова»].

Или Абаскаль! Приехал, два года головы подурил [в «Спартаке»], 3 миллиона заработал и уехал. И у нас еще кто-то у него берет интервью. Это просто ужас, кошмар!» – сказал Мостовой.

  • Экс-спартаковец получил тренерскую лицензию УЕФА категории А на этой неделе.
  • 56-летний Мостовой в прошлом году проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • В РПЛ он может работать только ассистентом.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Абаскаль Гильермо Альба Джонатан Мостовой Александр
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Комментарии (2)
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7:1
1741378577
ну и царская же гнида. во-первых, где найти тренера 25 февраля, который придёт и примет клуб без трансферов, и который хорошо знает клуб, игроков и всю кухню. во-вторых, альба 7 лет отпахал в ростове - более чем достаточно. в-третьих, аналитик априори разбирается в футболе, это не с улицы человек, который видел футбол только по телевизору.
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timon2401
1741380212
не смотря на все заслуги Александра как футболиста, но задрал уже..несет бред.. типа пока человек своими руками ракету не соберет, нех ему в космос летать!!! взял бы как тот же Канчельскис (тож ещё тот пиз...л) и поехал в условный Брянск во вторую лигу тренировать, а только обсуждать и бахвалится своим "я же в футбол играл..." да кому это сейчас нах нужно...
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