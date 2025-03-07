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  • РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и поднялся на 4-е место

РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и поднялся на 4-е место

Вчера, 22:13
9

«Локомотив» потерял очки в домашнем матче 20-го тура РПЛ против «Ахмата».

Итог встречи на «РЖД-Арене» – 1:1. Голы еще в первом тайме забили Алексей Батраков и Максим Самородов.

Набрав одно очко, «Локо» поднялся с пятого на четвертое место в таблице РПЛ, обойдя «Динамо».

У «Ахмата» теперь 17 баллов и 14-я строчка в Премьер-лиге. Команда из Грозного осталась в зоне стыков.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Батраков, 16; 1:1 – Самородов, 40.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Локомотив
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Комментарии (9)
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FWSPM
1741374992
очень слабая игра проводниц и очередной отскок
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Красногорск_Фан
1741375039
Ахмат превзошел по настрою. Локомотив к сожалению в кризисе. Лебедь рак и щука. Скорости низкие, командной игры не видно, Воробьев посредственность, Галактионов тоже.
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Кривая да нелёгкая
1741375116
Ахмат был лучше
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slavа0508
1741375320
Забуксовал паровоз ...
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subbotaspartak
1741375342
С одной стороны отскочили на 2 очка, с другой стороны я на них ставил, па дла...
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Паровозов
1741376178
Легко отделались могли вдуть ахмету с подвала таблицы.Игры нет, зато можем похвастаться что два иностранца всего в старте.
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Алим Терек
1741376670
Локо был неплох,на своем уровне сыграл,но Ахмат был сильнее,повезло москвичам что не проиграли.
Ответить
Тинез Розоп
1741377487
С одним Пиняевым в атаке ничего не выйдет…
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