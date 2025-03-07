РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и поднялся на 4-е место

«Локомотив» потерял очки в домашнем матче 20-го тура РПЛ против «Ахмата».

Итог встречи на «РЖД-Арене» – 1:1. Голы еще в первом тайме забили Алексей Батраков и Максим Самородов.

Набрав одно очко, «Локо» поднялся с пятого на четвертое место в таблице РПЛ, обойдя «Динамо».

У «Ахмата» теперь 17 баллов и 14-я строчка в Премьер-лиге. Команда из Грозного осталась в зоне стыков.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Батраков, 16; 1:1 – Самородов, 40.

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