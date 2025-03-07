Умер экс-игрок и тренер «Зенита» Вадим Храповицкий

«Зенит» сообщил о смерти ветерана клуба Вадима Храповицкого.
Бывший футболист и тренер петербургской команды умер 7 марта в возрасте 89 лет.
- Храповицкий играл за клуб с 1957 по 1964 год, забил 38 голов в 147 матчах.
- Он выступал на позиции нападающего.
- На протяжении 6 лет Храповицкий работал в тренерском штабе «Зенита».
«Храповицкий пока позволяло здоровье практически не пропускал матчи «Зенита», живо интересовался происходящими в клубе событиями.
Сине-бело-голубые приносят искренние соболезнования семье Вадима Храповицкого», – говорится в публикации.
Источник: телеграм-канал «Зенита»