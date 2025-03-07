Умер экс-игрок и тренер «Зенита» Вадим Храповицкий

«Зенит» сообщил о смерти ветерана клуба Вадима Храповицкого.

Бывший футболист и тренер петербургской команды умер 7 марта в возрасте 89 лет.

Храповицкий играл за клуб с 1957 по 1964 год, забил 38 голов в 147 матчах.

Он выступал на позиции нападающего.

На протяжении 6 лет Храповицкий работал в тренерском штабе «Зенита».

«Храповицкий пока позволяло здоровье практически не пропускал матчи «Зенита», живо интересовался происходящими в клубе событиями.

Сине-бело-голубые приносят искренние соболезнования семье Вадима Храповицкого», – говорится в публикации.