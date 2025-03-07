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Умер экс-игрок и тренер «Зенита» Вадим Храповицкий

Вчера, 23:34
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«Зенит» сообщил о смерти ветерана клуба Вадима Храповицкого.

Бывший футболист и тренер петербургской команды умер 7 марта в возрасте 89 лет.

  • Храповицкий играл за клуб с 1957 по 1964 год, забил 38 голов в 147 матчах.
  • Он выступал на позиции нападающего.
  • На протяжении 6 лет Храповицкий работал в тренерском штабе «Зенита».

«Храповицкий пока позволяло здоровье практически не пропускал матчи «Зенита», живо интересовался происходящими в клубе событиями.

Сине-бело-голубые приносят искренние соболезнования семье Вадима Храповицкого», – говорится в публикации.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
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Комментарии (1)
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Айболид
1741381986
Как игрока я его естественно не застал , а как наставника в в тренерском штабе Зенита 80-х припоминаю . Увы , время неумолимо .... Царствие Небесное рабу твоему Вадиму .
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