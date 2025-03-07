Ташуев оценил результат матча «Локомотив» – «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал комментарии по итогам гостевого матча 20-го тура РПЛ против «Локомотива».
– Матч держал в напряжении всю игру. Мы хотели забить. Игра не отличалась серьезным изыском, но было много борьбы за инициативу.
Матч мне понравился, моя команда старалась доминировать. Провели правильную атаку и забили.
Во втором тайме сделали замены, среагировали, у Талала были отличные моменты. Заработали закономерное очко.
– После замены Пиняева не было у вас соблазна сыграть авантюрно и дожать «Локомотив»?
– Мы это и сделали. Выпустили атакующих игроков, пытались, у нас были возможности, но не хватило удачи и Лечи Садулаева (смеется).
– Вы играли с командой, которая занимала пятую строчку. Разбирали их игру?
– Разбирали. Нас тоже разбирают. У них хорошая команда, быстрые футболисты. Дали бой одному из лидеров, но могли больше.