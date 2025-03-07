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Малафеев дал расклад по чемпионской гонке в РПЛ

Сегодня, 19:19

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев спрогнозировал топ-3 РПЛ по итогам сезона-2024/25.

– Кто на ваш взгляд станет чемпионом России в этом сезоне? Какие команды будут в тройке?

– Сейчас предсказать исход гонки невозможно – слишком плотная группа лидеров. Но рискну дать свой прогноз.

Я верю, что чемпионский титул снова возьмет «Зенит». Пусть это конечно и субъективно, но аргументы объективные: опыт побед в таких ситуациях, глубокий состав и особая мотивация к 100-летию.

Думаю, «Зенит» справится с весенними трудностями, прибавит в игре и на финише опередит конкурентов на несколько очков.

На втором месте, по моим ожиданиям, финиширует «Спартак». Москвичи нынче очень сильны и заряжены, они, как говорится, почуяли кровь и будут гнать изо всех сил.

Возможно, не до конца хватит стабильности на длинной дистанции – могут где-то оступиться в неожиданных матчах. Но в целом «Спартак» выглядит фаворитом как минимум на место в призерах.

Их атака позволит выиграть много матчей, и они наверняка до последнего тура будут претендовать на золото. Если не первое, то второе место красно-белые должны брать – это было бы для них большим успехом после долгого перерыва.

Третьим, считаю, будет «Краснодар». Команда показала осенью, что может играть без провалов, но все-таки отсутствие усиления зимой может сказаться ближе к финишу. Конкуренты добавили в мощи, а «быки» остались при своем – сильном, но прогнозируемом стиле.

К тому же у «Краснодара» не такой богатый опыт именно борьбы за чемпионство – психологическое давление выше.

Тем не менее, их отрыва от четвертого места должно хватить, чтобы удержаться на призовых местах. У них грамотный тренер и талантливые лидеры, так что бронза – реальный результат.

Конечно, нельзя списывать со счетов «Динамо» или «Локомотив», которые идут рядом. Теоретически кто-то из них может вмешаться в тройку, если выдаст супер-серию побед, а кто-то из лидеров провалится. Но, по ощущениям, класс нынешней топ-3 повыше будет.

Поэтому мой прогноз такой: 1-е место – «Зенит», 2-е – «Спартак», 3-е – «Краснодар». Я бы не удивился, если судьба чемпионства решится в последнем туре – настолько все плотно. Для нашего футбола это замечательно, а для нас, петербуржцев, важно, чтобы в этой драме финальный аккорд остался за «Зенитом».

  • Сейчас у «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» по 40 очков.
  • В первом туре РПЛ после зимней паузы выиграли только спартаковцы.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Краснодар Малафеев Вячеслав
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