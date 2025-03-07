Газзаев взял бы только одного действующего футболиста ЦСКА в состав 2005 года

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев ответил, кто из нынешних игроков московского клуба смог бы попасть в состав 2005 года, выигрывавший Кубок УЕФА.

«Давайте возьмeм тот состав: Березуцкие, Жирков, Акинфеев, Игнашевич, Женя Алдонин – это всe игроки национальной сборной.

Дальше: Красич, Олич, Вагнер, Карвальо. Вот я назвал вам весь состав. Все эти игроки очень высокого уровня, добившиеся больших успехов.

Из нынешнего ЦСКА можно назвать Акинфеева, но вы сами уже про него сказали. А дальше я не могу сказать», – сказал Газзаев.