Карпин ответил, когда перестал рассчитывать на Дзюбу в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин снова ответил на вопросы об Артеме Дзюбе.
– С каких пор в этот [расширенный] список не входит Дзюба?
– С тех пор, как в него не входит (Федор) Смолов.
– Когда это было? Примерно?
– Когда нас отстранили.
– Вас вопросы о Дзюбе, наверное, раздражают.
– Да много всяких вопросов. «Кто будет капитаном». Еще про сахар, сладкое, мучное. Но вы про это, кстати, не спросили. Значит, понимание уже есть.
- Нападающего «Акрона» не было в российской сборной с 2021 года.
- Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории команды.
- Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.
Источник: ODDS