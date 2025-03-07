Файзуллаев рассказал, как в Узбекистане его отговаривали от трансфера в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признался, что ему пророчили провал в РПЛ.

– Правда ли, что многие в Узбекистане в свое время отговаривали тебя от переезда в Москву, потому что считали, что ты не протянешь там и полгода?

– Близкие меня всегда поддерживают, верят в меня. Но да – многие в Узбекистане говорили: «Он не потянет и скоро вернется», в том числе даже некоторые тренеры.

Такие высказывания стали дополнительной мотивацией. Я рискнул, хотя, наверное, в начале пути были мысли о том, что не заиграю.

Но я сразу же влился в команду, понял, что готов. И, надеюсь, доказал тем людям, кто высказывался негативно.