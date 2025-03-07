Стали известны стартовые составы на матч 20 тура РПЛ в котором сыграют «Локомотив» и «Ахмат». Игра состоится 7 марта, начало встречи запланировано на 20:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Лантратов, Фассон, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Баринов, Пиняев, Воробьев, Монтес, Батраков, Тимофеев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Адамов, Исмаэль, Талал, Зорин, Уткин, Гандри, Самородов, Мелкадзе, Ибишев.

Главный тренер: Сергей Ташуев

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!