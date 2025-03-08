Реакция Галактионова на отсутствие рукопожатия с Бариновым после замены

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ситуацию с заменой Дмитрия Баринова.
- Полузащитник покинул поле на 65-й минуте матча 20-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).
- Сообщалось, что капитан «Локо» сразу ушел в раздевалку, не пожав руку Галактионову.
– Есть ли понимание, что с Дмитрием Бариновым. Насколько все серьезно? Вы не отбились руками?
– Кто не отбился?
– Вы с Димой.
– Он почувствовал боль в колене, будет проходить обследование. То, что кто‑то не отбился, это глупости. Я не обращаю на это внимание.
Источник: «Матч ТВ»