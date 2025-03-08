Стал известен предварительный диагноз травмированного Баринова

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов выбыл как минимум на 4 недели. Хавбек получил травму в матче 20-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).
Предварительный диагноз – защемление мениска, но ситуация может быть и серьезней.
- Таким образом, почти наверняка капитан «Локомотива» пропустит домашний матч с «Зенитом» в 23-м туре РПЛ 5 апреля.
- До этого красно-зеленые также сыграют в чемпионате России с «Динамо» (дома) и «Крыльями Советов» (в гостях), а также на выезде с «Динамо Мх» в Кубке России.
- 28-летний Баринов провел в этом сезоне 26 матчей за «Локомотив», отдал 4 голеве передачи.