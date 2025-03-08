Стал известен предварительный диагноз травмированного Баринова

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов выбыл как минимум на 4 недели. Хавбек получил травму в матче 20-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

Предварительный диагноз – защемление мениска, но ситуация может быть и серьезней.