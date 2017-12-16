Лучший молодой игрок Евро теперь никому не нужен. Это провал

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    Голосов: 6
    16.12.2017 14:30
    Ренату Саншеш очень плох. Но еще год назад он выигрывал премию Golden Boy.

    В 2016 году Ренату Саншеш взял с «Бенфикой» чемпионат Португалии, а с национальной сборной – чемпионат Европы. На том турнире 19-летний полузащитник был признан лучшим молодым игроком, заслужил приглашение в «Баварию» и приз Golden Boy, который ему вручили осенью.

    В общем, по всем параметрам парня ждало звездное будущее, но прошел всего один год, а Саншеш не только не играет в Мюнхене, но и не нужен даже главному аутсайдеру АПЛ.

    Приехав в «Баварию», Саншеш выдал умопомрачительный в кавычках сезон: 626 игровых минут в Бундеслиге = 0 голов, 0 голевых передач. После столь ужасного старта футболиста отправили на перевоспитание в «Суонси» – странный выбор, учитывая уровень команды Пола Клемента. Здесь привыкли бороться за выживание и нуждались скорее в надежном защитнике, нежели в изнеженном португальском технаре.

    На сегодняшний день Саншеш откатал в АПЛ 514 минут, результат все тот же – 0 голов, 0 голевых передач. За «Суонси» Ренату играет по-настоящему бездарно – например, вот так:

    Дошло до того, что в прессу просочились слухи: «Бавария» и «Суонси» вот-вот разорвут арендное соглашение, и Саншеш вернется в Мюнхен. Клемент опроверг эту информацию – возможно, просто затем, чтобы поддержать игрока.

    «Ренату не был в заявке в последних двух матчах, и это плохая ситуация для него. Он не слишком доволен этим, но демонстрирует очень хорошую реакцию на тренировках. Он очень мотивирован и знает, что ему нужно делать. Я не говорил с «Баварией» о текущей ситуации вокруг Ренату. Новости об этом появились в Португалии, так что это просто слухи. Насколько я знаю, он наш футболист на этот сезон.

    Ренату – очень хороший футболист, и я считаю, что он может принести нам пользу. Но чтобы сделать это, он должен начать играть в соответствии со своим потенциалом. И когда он сделает это, у него будет намного больше возможностей», – сказал главный тренер «лебедей».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 6
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 21 декабря 2017, 17:10

      То, что у нас сейчас происходит вокруг футбола очень отвлекает от самой игры. И когда ныряешь с головой во все это, конечно же голова идет кругом.
      Будем надеяться он повзрослеет, сделает для себя выводы и вспомнит, как он умеет играть в футбол.

      0
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      Рейтинг: +1292

      каа 20 декабря 2017, 10:26

      Игрок безусловно талантлив....скорее всего синдром второго года имеет место быть ... да уже и психолог нужен грамотный ...

      0
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 18 декабря 2017, 16:36

      пусть идет во францию например в лион

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +117

      Tonka88 17 декабря 2017, 22:30

      парню тяжело психологически видать. То, что он очень талантливый - это бесспорно, но ему нужно перебороть себя. Нужен тренер, который поставит его на правильные рельсы.

      3
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > Tonka88 18 декабря 2017, 11:29

      Палычу его на перевоспитание!)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 17 декабря 2017, 13:27

      Кризис ворого года! Он еще себя покажет!

      0
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      Рейтинг: +498

      Поль 17 декабря 2017, 11:36

      рано слава на него опустилась. сбила с толку

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 декабря 2017, 11:18

      пахать просто надо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 17 декабря 2017, 08:59

      Наберёт своё ещё. Он показал, что он может,.. просто переломный момент, когда движения и мысли перестают находиться в одном ритме из-за каких-то сомнений или же разногласий самим с собой.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      XEPOMAHT 17 декабря 2017, 05:07

      Зарплату по больше и в Россию его в наказание!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      karaivanov_v 17 декабря 2017, 02:05

      Выстрелил раньше времени.

      1
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