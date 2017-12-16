Лучший молодой игрок Евро теперь никому не нужен. Это провал

Ренату Саншеш очень плох. Но еще год назад он выигрывал премию Golden Boy.

В 2016 году Ренату Саншеш взял с «Бенфикой» чемпионат Португалии, а с национальной сборной – чемпионат Европы. На том турнире 19-летний полузащитник был признан лучшим молодым игроком, заслужил приглашение в «Баварию» и приз Golden Boy, который ему вручили осенью.

В общем, по всем параметрам парня ждало звездное будущее, но прошел всего один год, а Саншеш не только не играет в Мюнхене, но и не нужен даже главному аутсайдеру АПЛ.

Приехав в «Баварию», Саншеш выдал умопомрачительный в кавычках сезон: 626 игровых минут в Бундеслиге = 0 голов, 0 голевых передач. После столь ужасного старта футболиста отправили на перевоспитание в «Суонси» – странный выбор, учитывая уровень команды Пола Клемента. Здесь привыкли бороться за выживание и нуждались скорее в надежном защитнике, нежели в изнеженном португальском технаре.

На сегодняшний день Саншеш откатал в АПЛ 514 минут, результат все тот же – 0 голов, 0 голевых передач. За «Суонси» Ренату играет по-настоящему бездарно – например, вот так:

Ренату Саншеш пробил дно в «Суонси». pic.twitter.com/jUZWsJqU2l — Англия, Англия (@EnglandEngland) November 29, 2017

Дошло до того, что в прессу просочились слухи: «Бавария» и «Суонси» вот-вот разорвут арендное соглашение, и Саншеш вернется в Мюнхен. Клемент опроверг эту информацию – возможно, просто затем, чтобы поддержать игрока.

«Ренату не был в заявке в последних двух матчах, и это плохая ситуация для него. Он не слишком доволен этим, но демонстрирует очень хорошую реакцию на тренировках. Он очень мотивирован и знает, что ему нужно делать. Я не говорил с «Баварией» о текущей ситуации вокруг Ренату. Новости об этом появились в Португалии, так что это просто слухи. Насколько я знаю, он наш футболист на этот сезон.

Ренату – очень хороший футболист, и я считаю, что он может принести нам пользу. Но чтобы сделать это, он должен начать играть в соответствии со своим потенциалом. И когда он сделает это, у него будет намного больше возможностей», – сказал главный тренер «лебедей».