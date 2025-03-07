Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Ахматом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 20-го тура РПЛ против «Ахмата».
– Вы не довольны результатами двух матчей?
– Конечно, недовольны. Были нацелены прервать безвыигрышную серию.
На наш взгляд, в первом тайме была боевая игра. Больше с нашим территориальным преимуществом, затем соперник перехватил инициативу.
Этот отрезок повлиял на ход игры. Не имеем право так свободно распоряжаться моментами.
– Почему «Локомотив» не показывает интенсивность? Когда включается, команда сразу создает моменты.
– Поговорим и разберем. По горячим следам тяжело делать выводы.
– Как оцените игру автора гола Алексея Батракова?
– По эпизодам были неплохие моменты. Были моменты, когда он ошибался. Это естественно, процесс идет.
Произошла смена позиции, Тимофеев висел на карточке, в любой момент мог получить карточку, решили провести две замены и Батракова перевели ниже. Потом все проанализируем.