Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Ахматом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 20-го тура РПЛ против «Ахмата».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 на «РЖД Арене».

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Вы не довольны результатами двух матчей?

– Конечно, недовольны. Были нацелены прервать безвыигрышную серию.

На наш взгляд, в первом тайме была боевая игра. Больше с нашим территориальным преимуществом, затем соперник перехватил инициативу.

Этот отрезок повлиял на ход игры. Не имеем право так свободно распоряжаться моментами.

– Почему «Локомотив» не показывает интенсивность? Когда включается, команда сразу создает моменты.

– Поговорим и разберем. По горячим следам тяжело делать выводы.

– Как оцените игру автора гола Алексея Батракова?

– По эпизодам были неплохие моменты. Были моменты, когда он ошибался. Это естественно, процесс идет.

Произошла смена позиции, Тимофеев висел на карточке, в любой момент мог получить карточку, решили провести две замены и Батракова перевели ниже. Потом все проанализируем.