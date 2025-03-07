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  • Экс-гендиректор «Спартака» – о Дзюбе: «Давайте преклоним колено перед ним и скажем: «Ты – король!»

Экс-гендиректор «Спартака» – о Дзюбе: «Давайте преклоним колено перед ним и скажем: «Ты – король!»

7 марта 2025, 21:56
6

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак похвалил Артема Дзюбу.

  • В 19-м туре РПЛ форвард «Акрона» забил «Пари НН» (1:2).
  • Теперь у него 233 гола в российской истории – как и у Александра Кержакова.
  • Следующий мяч Дзюбы обновит рекорд.

«Дзюба говорливый, медиапродвинутый, но он футбол знает, понимает и в него играет. Нет такого игрока, который столько принимает мячей, столько удерживает, отдаeт пасы.

Во всех командах, где был Дзюба, он отрабатывал от и до. Сейчас это делает даже в «Акроне» в 36 лет. Это рабочий парень, он даeт результат.

Чего его хаять, если он забил 233 мяча. Давайте преклоним колено перед ним и скажем: «Дзюба, ты – король!». Так надо сказать.

А чего нет-то? Это лучший бомбардир в истории чемпионатов России! Ну и кто он? Не король что ли, e-маe?

Надо быть объективными. Не проблема Дзюбы, что он успевает быть медийным, это только плюс футболу», – заявил Первак.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (6)
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FWSPM
1741374971
а король то голый
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БАЗАРА НЕТ
1741376079
В Турции конечно он обкакался, а так то да, достойный футболист и с характером
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nik55
1741413956
король помойки и главное дутый
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