Экс-гендиректор «Спартака» – о Дзюбе: «Давайте преклоним колено перед ним и скажем: «Ты – король!»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак похвалил Артема Дзюбу.

В 19-м туре РПЛ форвард «Акрона» забил «Пари НН» (1:2).

Теперь у него 233 гола в российской истории – как и у Александра Кержакова.

Следующий мяч Дзюбы обновит рекорд.

«Дзюба говорливый, медиапродвинутый, но он футбол знает, понимает и в него играет. Нет такого игрока, который столько принимает мячей, столько удерживает, отдаeт пасы.

Во всех командах, где был Дзюба, он отрабатывал от и до. Сейчас это делает даже в «Акроне» в 36 лет. Это рабочий парень, он даeт результат.

Чего его хаять, если он забил 233 мяча. Давайте преклоним колено перед ним и скажем: «Дзюба, ты – король!». Так надо сказать.

А чего нет-то? Это лучший бомбардир в истории чемпионатов России! Ну и кто он? Не король что ли, e-маe?

Надо быть объективными. Не проблема Дзюбы, что он успевает быть медийным, это только плюс футболу», – заявил Первак.