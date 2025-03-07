РПЛ. «Краснодар» на выезде разгромил «Пари НН» (3:0) и стал единоличным лидером

«Краснодар» одержал крупную гостевую победу в 20-м туре чемпионата России.

Команда Мурада Мусаева разгромила «Пари НН» в Нижнем Новгороде со счетом 3:0.

Авторами голов стали Александр Черников, Жоау Батчи и Джон Кордоба.

Набрав три очка, краснодарцы стали единоличными лидерами РПЛ, но у «Зенита» и «Спартака» есть по матчу в запасе.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Краснодар – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Черников, 9; 0:2 – Батчи, 36; 0:3 – Кордоба, 75.

Незабитый пенальти: Калинский, 90+4 – нет.

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