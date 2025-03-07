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РПЛ. «Краснодар» на выезде разгромил «Пари НН» (3:0) и стал единоличным лидером

Сегодня, 20:00
4

«Краснодар» одержал крупную гостевую победу в 20-м туре чемпионата России.

Команда Мурада Мусаева разгромила «Пари НН» в Нижнем Новгороде со счетом 3:0.

Авторами голов стали Александр Черников, Жоау Батчи и Джон Кордоба.

Набрав три очка, краснодарцы стали единоличными лидерами РПЛ, но у «Зенита» и «Спартака» есть по матчу в запасе.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Краснодар – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Черников, 9; 0:2 – Батчи, 36; 0:3 – Кордоба, 75.

Незабитый пенальти: Калинский, 90+4 – нет.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Пари НН
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Комментарии (4)
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Красногорск_Фан
1741366947
Краснодар красавчики! С победой. А вратаря с сухарем после пенальти. Нижнему спасибо что не закрывался, игра шла обоюдной. 2 раза были очень близки к заслуженному голу. В общем было что посмотреть.
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WILDLING_HRUNDEL
1741367123
С победой
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Mirak92
1741367827
Парни держите курс верно. Вы давно заслужили золото. Хотя и Питеру на юбилей нужно, но слишком много гегемонии
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Кузьмич на трибуне
1741367829
Болельщиков Краснодара с победой. Что касается игры Пари Н.Н. это бились не выставляя автобус. Респект ребятам, а вот с завершением атак проблемы серьёзные. Кокшаров и Эктов имели шансы, но видимо их не зря отдали в аренду. Кокшаров ещё сыроват. Возможно в играх с командами из нижней части таблицы он получит хорошую практику, и он доберёт формы. Если комментировать отмену гола и пенальти после просмотра на ВАР, то похоже всё верно. А вратарь Краснодара-красавец. Молодец вытащил пеналь.
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