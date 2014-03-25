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Германия. Вторая Бундеслига
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Санкт-Паули
Новости
€ 45,60 млн
Санкт-Паули - новости команды
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига
Стадион:
Миллернтор
Сайт:
http://www.fcstpauli.com/
Тренер:
Марцель Рапп
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Расписание
Таблица
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
Трансляция
«Санкт-Паули» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
Трансляция
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.3
8 мая
Трансляция
«Санкт-Паули» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
«Санкт-Паули» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.84
2 мая
«Хайденхайм» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
«Хайденхайм» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 1.7
24 апреля
Трансляция
«Санкт-Паули» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2026
17 апреля
«Санкт-Паули» – «Кельн»: прогноз и ставки на матч 17 апреля 2026 с коэффициентом 1.80
16 апреля
Бундеслига. «Бавария» унизила «пиратов» (5:0) и побила рекорд 54-летней давности
11 апреля
1
Трансляция
«Санкт-Паули» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026
11 апреля
«Санкт-Паули» – «Бавария»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.50
10 апреля
Трансляция
«Унион» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026
5 апреля
Тренер из системы клуба Бундеслиги совершил каминг-аут
25 марта
14
Трансляция
«Санкт-Паули» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026
22 марта
«Санкт-Паули» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.90
22 марта
Трансляция
«Боруссия» Менхенгладбах – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2026
13 марта
Трансляция
«Санкт-Паули» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026
8 марта
«Санкт-Паули» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 2
7 марта
«Хоффенхайм» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.55
27 февраля
Трансляция
«Санкт-Паули» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026
22 февраля
«Санкт-Паули» – «Вердер»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 2.75
21 февраля
Трансляция
«Байер» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026
14 февраля
Трансляция
«Санкт-Паули» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2026
7 февраля
«Санкт-Паули» – «Штутгарт»: прогноз на матч чемпионата Германии с коэффициентом 1.77
6 февраля
«Аугсбург» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 31 января 2026 с коэффициентом 1.65
30 января
Трансляция
«Санкт-Паули» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2026
27 января
«Санкт-Паули» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 27 января 2026 с коэффициентом 1.85
26 января
Трансляция
«Санкт-Паули» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2026
23 января
1
2
3
Главные новости
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
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Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
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Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
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09:59
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