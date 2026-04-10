11 апреля в рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги «Санкт-Паули» примет лидера чемпионата «Баварию». Хозяева находятся в зоне вылета на 16-м месте с 25 очками, гости уверенно лидируют с 73 очками. «Бавария» является абсолютным фаворитом.

«Санкт-Паули»

Хозяева подходят к матчу в кризисной форме. Команда не может выиграть в 4 последних матчах и пропускает в 3 последних. В последних 5 играх «Санкт-Паули» забил 0.60 гола в среднем и пропустил 1.00. Атака практически отсутствует. Дома команда выступает увереннее: «Санкт-Паули» не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей. В личных встречах с «Баварией» у хозяев статистика катастрофическая: 7 поражений подряд.

«Бавария»

Гости находятся в фантастической форме. Команда не проигрывает в 9 последних матчах и побеждает в 4 последних. «Бавария» имеет лучшую атаку в лиге (100 голов) и лучшую разницу мячей (+73). В последних 5 играх мюнхенцы забили 2.80 гола в среднем и пропустили 1.00. В личных встречах с «Санкт-Паули» «Бавария» побеждает в 7 последних матчах и забивает в 13 последних очных встречах.

Факты о командах

Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Бавария»

«Бавария» является абсолютным фаворитом: команда лидирует в чемпионате, имеет лучшую атаку и феноменальную статистику личных встреч (7 побед подряд, 13 матчей с забитыми голами). «Санкт-Паули» находится в кризисе и практически не забивает. Учитывая разницу в классе и форме, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа «Баварии» с высокой результативностью.

