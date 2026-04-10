«Санкт-Паули» – «Бавария»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.50

10 апреля 2026 9:36
Санкт-Паули - Бавария
11 апр. 2026, суббота 19:30 | Германия. Бундеслига, 29 тур
11 апреля в рамках 29-го тура немецкой Бундеслиги «Санкт-Паули» примет лидера чемпионата «Баварию». Хозяева находятся в зоне вылета на 16-м месте с 25 очками, гости уверенно лидируют с 73 очками. «Бавария» является абсолютным фаворитом.

«Санкт-Паули»

Хозяева подходят к матчу в кризисной форме. Команда не может выиграть в 4 последних матчах и пропускает в 3 последних. В последних 5 играх «Санкт-Паули» забил 0.60 гола в среднем и пропустил 1.00. Атака практически отсутствует. Дома команда выступает увереннее: «Санкт-Паули» не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей. В личных встречах с «Баварией» у хозяев статистика катастрофическая: 7 поражений подряд.

«Бавария»

Гости находятся в фантастической форме. Команда не проигрывает в 9 последних матчах и побеждает в 4 последних. «Бавария» имеет лучшую атаку в лиге (100 голов) и лучшую разницу мячей (+73). В последних 5 играх мюнхенцы забили 2.80 гола в среднем и пропустили 1.00. В личных встречах с «Санкт-Паули» «Бавария» побеждает в 7 последних матчах и забивает в 13 последних очных встречах.

Факты о командах

«Санкт-Паули»

  • Не может выиграть в 4 последних матчах
  • В среднем: 0.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей
  • Проигрывает в 7 последних очных матчах с «Баварией»

«Бавария»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Лучшая атака в лиге – 100 голов
  • В среднем: 2.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Побеждает в 7 последних очных матчах с «Санкт-Паули»

Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Бавария»

«Бавария» является абсолютным фаворитом: команда лидирует в чемпионате, имеет лучшую атаку и феноменальную статистику личных встреч (7 побед подряд, 13 матчей с забитыми голами). «Санкт-Паули» находится в кризисе и практически не забивает. Учитывая разницу в классе и форме, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа «Баварии» с высокой результативностью.

Рекомендованные ставки

  • Фора «Баварии» (-1) – коэффициент 1.50
  • Тотал больше 3.5 голов

1.50
Фора «Баварии» (-1)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
