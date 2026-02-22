22.02.2026, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Санкт-Паули
Санкт-Паули
4-5-1
22
Васили
2
Салиакас
15
Андо
6
Валь
11
Пырка
8
Смит
36
Ирвин
10
Синани
16
Фудзита
5
Метс
19
Карс
2-3-3-2
1
Бакхаус
4
Штарк
32
Фридль
14
Линен
6
Стаге
21
Пуэртас
11
Нджинма
10
Шмид
11
Мбангула
17
Груль
22
Шмидт
36
Ирвин
6
Сэндс
6
Сэндс
36
Ирвин
16
Фудзита
20
Расмуссен
20
Расмуссен
16
Фудзита
19
Карс
28
Лаж
28
Лаж
19
Карс
10
Шмид
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
10
Шмид
17
Груль
17
Милошевич
17
Милошевич
17
Груль
21
Пуэртас
9
Топп
9
Топп
21
Пуэртас
Остались в запасе
Санкт-Паули
Вердер
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
21
Ларс Рицка
ЛЗ
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
18
Таичи Хара
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
1
Карл Хейн
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
24
Патрис Чович
АП
2
Оливье Деман
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
21
Ларс Рицка
ЛЗ
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
18
Таичи Хара
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
24
Патрис Чович
АП
2
Оливье Деман
ЛВ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Даниэль Тиун
Санкт-Паули
Точно не сыграют
Статистика матча Санкт-Паули - Вердер
2
6
Всего ударов по воротам
4
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
1
5
Нарушения
6
10
Офсайды
5
1
Количество передач
408
562
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
0
5
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
0
2
xG (ожидаемые голы)
0.2
1.55
xGP (предотвращенные голы)
-1.57
-1.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «Вердера», 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули» – «Вердер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»