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Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «Вердера», 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули» – «Вердер»