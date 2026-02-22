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  • «Санкт-Паули» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

«Санкт-Паули» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

22 февраля, 18:20
Санкт-Паули
22.02.2026, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Вердер
55' Х. Валь 70' Ж. Чима Фудзита
62' Й. Милошевич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
15
Томоя Андо
ЦЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
11
Аркадиуш Пырка
ПЗ
5
Карол Метс
ЦП
8
Эрик Смит
ЦП
36
Джексон Ирвин
(К) ЦП
10
Данель Синани
ЦП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
19
Мартейн Карс
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К) ЦЗ
17
Марко Груль
ЛВ
11
Самуэль Мбангула
ЛВ
14
Сенне Линен
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Романо Шмид
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Санкт-Паули
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
21
Ларс Рицка
ЛЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
18
Таичи Хара
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Вердер
1
Карл Хейн
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
24
Патрис Чович
АП
17
Йован Милошевич
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
4-5-1
22
Васили
2
Салиакас
15
Андо
6
Валь
11
Пырка
8
Смит
36
Ирвин
10
Синани
16
Фудзита
5
Метс
19
Карс
2-3-3-2
1
Бакхаус
4
Штарк
32
Фридль
14
Линен
6
Стаге
21
Пуэртас
11
Нджинма
10
Шмид
11
Мбангула
17
Груль
22
Шмидт
36
Ирвин
6
Сэндс
6
Сэндс
36
Ирвин
16
Фудзита
20
Расмуссен
20
Расмуссен
16
Фудзита
19
Карс
28
Лаж
28
Лаж
19
Карс
10
Шмид
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
10
Шмид
17
Груль
17
Милошевич
17
Милошевич
17
Груль
21
Пуэртас
9
Топп
9
Топп
21
Пуэртас
Остались в запасе
Санкт-Паули
Вердер
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
21
Ларс Рицка
ЛЗ
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
18
Таичи Хара
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
1
Карл Хейн
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
24
Патрис Чович
АП
2
Оливье Деман
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
21
Ларс Рицка
ЛЗ
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
18
Таичи Хара
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
24
Патрис Чович
АП
2
Оливье Деман
ЛВ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Даниэль Тиун
Санкт-Паули
Точно не сыграют
Андреас Унтонджи
ЦФ
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
Давид Немет
ЦЗ
Вердер
Точно не сыграют
Карим Кулибали
ЦЗ
Виктор Бонифаци
ЦФ
Амос Пипер
ЦЗ
Митчелл Вайзер
ПЗ
Максимилиан Вебер
ЦЗ
Уэсли Аде
ОП
Статистика матча Санкт-Паули - Вердер
2
6
Всего ударов по воротам
4
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
1
5
Нарушения
6
10
Офсайды
5
1
Количество передач
408
562
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
0
5
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
0
2
xG (ожидаемые голы)
0.2
1.55
xGP (предотвращенные голы)
-1.57
-1.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «Вердера», 23-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули» – «Вердер»

«Санкт-Паули» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Вердер Санкт-Паули
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