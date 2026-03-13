13.03.2026, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Боруссия М
Боруссия М
3-1-2-3-1
33
Николас
4
Дикс
4
Эльведи
23
Скалли
6
Энгельхардт
16
Сандер
17
Кастроп
7
Штегер
36
Мохья
38
Болин
9
Табакович
3-2-4-1
1
Васили
5
Валь
15
Андо
25
Дзвигала
11
Пырка
21
Рицка
16
Фудзита
22
Ирвин
8
Смит
10
Синани
28
Лаж
17
Кастроп
26
Ульрих
26
Ульрих
17
Кастроп
4
Эльведи
2
Чародиа
2
Чародиа
4
Эльведи
38
Болин
10
Нойхаус
10
Нойхаус
38
Болин
36
Мохья
9
Онора
9
Онора
36
Мохья
9
Табакович
18
Мачино
18
Мачино
9
Табакович
28
Лаж
23
Оппи
23
Оппи
28
Лаж
11
Пырка
8
Меткалф
8
Меткалф
11
Пырка
25
Дзвигала
19
Карс
19
Карс
25
Дзвигала
21
Рицка
27
Унтонджи
27
Унтонджи
21
Рицка
Остались в запасе
Боруссия М
Санкт-Паули
23
Ян Ольшовски
ВР
39
Niklas Swider
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
8
Алехо Сарко
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
1
Бен Волль
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
9
Абдули Сисей
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
39
Niklas Swider
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
8
Алехо Сарко
ЦФ
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
9
Абдули Сисей
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Главный тренер
Александер Блессин
Боруссия М
Точно не сыграют
Санкт-Паули
Точно не сыграют
Статистика матча Боруссия М - Санкт-Паули
1
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
9
7
Офсайды
3
1
Количество передач
459
683
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.64
0.51
xGP (предотвращенные голы)
-1.23
-1.23
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах против «Санкт-Паули», 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах – «Санкт-Паули»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»