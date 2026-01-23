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  • «Санкт-Паули» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2026

«Санкт-Паули» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2026

23 января, 21:20
Санкт-Паули
23.01.2026, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Гамбург
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
23
Луис Оппи
ЛЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
25
Адам Дзвигала
ЦЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
11
Аркадиуш Пырка
ПЗ
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
8
Эрик Смит
(К) ЦП
5
Карол Метс
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
19
Мартейн Карс
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
23
Джордан Торунарига
ЦЗ
44
Лука Вушкович
ЦЗ
21
Николай Ремберг
ЦП
33
Николас Капалдо
(К) ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
42
Дэмион Даунс
ЦФ
38
Alexander Røssing-Lelesiit
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Санкт-Паули
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
48
Янник Робач
ЦЗ
15
Томоя Андо
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
10
Данель Синани
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
9
Абдули Сисей
ЦФ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
Гамбург
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
23
Даниэль Эльфадли
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
9
Райан Филипп
ЦП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
19
Фабио Бальде
ЦФ
3-2-3-1-1
22
Васили
6
Сэндс
25
Дзвигала
6
Валь
23
Оппи
11
Пырка
16
Фудзита
8
Смит
5
Метс
28
Лаж
19
Карс
3-3-1-3
1
Фернандес
23
Торунарига
44
Вушкович
28
Мухайм
20
Виейра
33
Капалдо
21
Ремберг
11
Кенигсдорффер
18
Джатта
38
42
Даунс
28
Лаж
10
Синани
10
Синани
28
Лаж
25
Дзвигала
36
Ирвин
36
Ирвин
25
Дзвигала
19
Карс
26
Джонс
26
Джонс
19
Карс
20
Виейра
6
Локонга
6
Локонга
20
Виейра
11
Кенигсдорффер
9
Филипп
9
Филипп
11
Кенигсдорффер
Бальде
91
Домпе
91
Домпе
Бальде
42
Даунс
19
Глатцель
19
Глатцель
42
Даунс
38
19
Бальде
19
Бальде
38
Остались в запасе
Санкт-Паули
Гамбург
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
48
Янник Робач
ЦЗ
15
Томоя Андо
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
23
Даниэль Эльфадли
ОП
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
48
Янник Робач
ЦЗ
15
Томоя Андо
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
23
Даниэль Эльфадли
ОП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Мерлин Польцин
Санкт-Паули
Точно не сыграют
Конор Меткалф
ОП
Андреас Унтонджи
ЦФ
Давид Немет
ЦЗ
Гамбург
Точно не сыграют
Юссуф Поульсен
ЦФ
Гильерме Рамуш
ЦЗ
Статистика матча Санкт-Паули - Гамбург
1
1
Всего ударов по воротам
8
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
15
13
Офсайды
0
3
Количество передач
420
581
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.33
0.35
xGP (предотвращенные голы)
0.18
0.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «Гамбурга», 19-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули»«Гамбург»

«Санкт-Паули» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Гамбург Санкт-Паули
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