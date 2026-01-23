Составы команд
Санкт-Паули
Санкт-Паули
3-2-3-1-1
22
Васили
6
Сэндс
25
Дзвигала
6
Валь
23
Оппи
11
Пырка
16
Фудзита
8
Смит
5
Метс
28
Лаж
19
Карс
3-3-1-3
1
Фернандес
23
Торунарига
44
Вушкович
28
Мухайм
20
Виейра
33
Капалдо
21
Ремберг
11
Кенигсдорффер
18
Джатта
38
42
Даунс
28
Лаж
10
Синани
10
Синани
28
Лаж
25
Дзвигала
36
Ирвин
36
Ирвин
25
Дзвигала
19
Карс
26
Джонс
26
Джонс
19
Карс
20
Виейра
6
Локонга
6
Локонга
20
Виейра
11
Кенигсдорффер
9
Филипп
9
Филипп
11
Кенигсдорффер
Бальде
91
Домпе
91
Домпе
Бальде
42
Даунс
19
Глатцель
19
Глатцель
42
Даунс
38
19
Бальде
19
Бальде
38
Остались в запасе
Санкт-Паули
Гамбург
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
48
Янник Робач
ЦЗ
15
Томоя Андо
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
23
Даниэль Эльфадли
ОП
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
48
Янник Робач
ЦЗ
15
Томоя Андо
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
9
Абдули Сисей
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
23
Даниэль Эльфадли
ОП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Мерлин Польцин
Санкт-Паули
Точно не сыграют
Гамбург
Точно не сыграют
Статистика матча Санкт-Паули - Гамбург
1
1
Всего ударов по воротам
8
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
15
13
Офсайды
0
3
Количество передач
420
581
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.33
0.35
xGP (предотвращенные голы)
0.18
0.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «Гамбурга», 19-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули» – «Гамбург»
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Источник: «Бомбардир»