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Смотреть прямую трансляцию матча «Санкт-Паули» против «Гамбурга», 19-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Санкт-Паули» – «Гамбург»