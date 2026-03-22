«Санкт-Паули» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.90

22 марта 2026 9:40
Санкт-Паули - Фрайбург
22 мар. 2026, воскресенье 19:30 | Германия. Бундеслига, 27 тур
1.90
Фора Санкт-Паули (0)
22 марта в 27-м туре Бундеслиги сыграют «Санкт-Паули» и «Фрайбург». Матч в Гамбурге начнется в 19:30 (мск).

«Санкт-Паули»

Команда Александра Блессина с 24 очками занимает 16-е место. «Санкт-Паули» добыл 6 побед, 6 ничьих и потерпел 14 поражений, разница мячей – 23:42.

Последние результаты:

  • 13.03.26 «Боруссия» М – «Санкт-Паули» – 2:0;
  • 08.03.26 «Санкт-Паули» – «Айнтрахт» – 0:0;
  • 28.02.26 «Хоффенхайм» – «Санкт-Паули» – 0:1.

«Фрайбург»

«Фрайбург» набрал 34 очка и занимает 8-е место. Подопечные Юлиана Шустера добыли 9 побед, 7 ничьих и потерпели 10 поражений, разница мячей – 37:43.

Предыдущие результаты:

  • 19.03.26 «Фрайбург» – «Генк» – 5:1;
  • 15.03.26 «Фрайбург» – «Унион» – 0:1;
  • 12.03.26 «Генк» – «Фрайбург» – 1:0.

Очные встречи

  • 09.11.25 «Фрайбург» – «Санкт-Паули» – 2:1;
  • 15.02.25 «Санкт-Паули» – «Фрайбург» – 0:1;
  • 28.09.24 «Фрайбург» – «Санкт-Паули» – 0:3.

Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Фрайбург»

«Фрайбург» в четверг разнес «Генк» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Команда вполне логично делает ставку на этот турнир, так как в Бундеслиге ловить уже нечего – отставание в 11 очков от зоны еврокубков. У «Санкт-Паули» мотивации куда больше – борьба за выживание в разгаре.

  • Прогноз – Ф1 (0) с кф. 1.90.
  • Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 11.00.

Автор: Рассказов Михаил
