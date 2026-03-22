22 марта в 27-м туре Бундеслиги сыграют «Санкт-Паули» и «Фрайбург». Матч в Гамбурге начнется в 19:30 (мск).

«Санкт-Паули»

Команда Александра Блессина с 24 очками занимает 16-е место. «Санкт-Паули» добыл 6 побед, 6 ничьих и потерпел 14 поражений, разница мячей – 23:42.

Последние результаты:

13.03.26 «Боруссия» М – «Санкт-Паули» – 2:0;

08.03.26 «Санкт-Паули» – «Айнтрахт» – 0:0;

28.02.26 «Хоффенхайм» – «Санкт-Паули» – 0:1.

«Фрайбург»

«Фрайбург» набрал 34 очка и занимает 8-е место. Подопечные Юлиана Шустера добыли 9 побед, 7 ничьих и потерпели 10 поражений, разница мячей – 37:43.

Предыдущие результаты:

19.03.26 «Фрайбург» – «Генк» – 5:1;

15.03.26 «Фрайбург» – «Унион» – 0:1;

12.03.26 «Генк» – «Фрайбург» – 1:0.

Очные встречи

09.11.25 «Фрайбург» – «Санкт-Паули» – 2:1;

15.02.25 «Санкт-Паули» – «Фрайбург» – 0:1;

28.09.24 «Фрайбург» – «Санкт-Паули» – 0:3.

Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Фрайбург»

«Фрайбург» в четверг разнес «Генк» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Команда вполне логично делает ставку на этот турнир, так как в Бундеслиге ловить уже нечего – отставание в 11 очков от зоны еврокубков. У «Санкт-Паули» мотивации куда больше – борьба за выживание в разгаре.