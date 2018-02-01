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03.12.2016 23:30Чалов забил дебютный гол за ЦСКА. Один из выживших игроков «Шапекоэнсе» может продолжить играть в футбол. Дайджест событий дняФедор Чалов забил первый гол за ЦСКА, а его команда одержала крупную победу. Антонио Конте переиграл Пепа Гвардиолу. Один из трех выживших в бразильской трагедии игроков может продолжить карьеру. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.1
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04.10.2016 21:10Саввиди отказывается финансировать «Ростов». РФС не будет отстранять судью Иванова из-за требований «Спартака». Голкипера «Спарты» отправили тренироваться с женщинами. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.17
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14.04.2016 22:05Камбэк «Ливерпуля» с «Боруссией», два автогола Ферейры, «Севилья» выиграла в серии пенальти. Ключевые моменты 1/4 ЛЕ«Ливерпуль» совершил чудо и вышел в полуфинал. «Вильярреал» и «Спарта» порадовали большим количеством голов. «Шахтер» легко разобрался с «Брагой». «Бомбардир» показывает ключевые моменты противостояний Лиги Европы.12
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07.04.2016 22:05«Боруссия» и «Ливерпуль» свели вничью суперматч в Дортмунде. «Севилья» выиграла в Бильбао, а «Шахтер» – в Браге. «Спарта» подарила гол, но доставила проблем «Вильярреалу». «Бомбардир» показывает главные моменты и голы четвертьфинальных матчей Лиги Европы.5
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17.03.2016 23:30Месси установил личный рекорд в Лиге чемпионов. Слуцкий подписал контракт с РФС. Судью Низовцева отстранили от работы в чемпионате России. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.1
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18.02.2016 12:00После неудачного еврокубкового вторника российские болельщики возлагают особые надежды на «Краснодар», который сыграет со «Спартой» в Лиге Европы. «Бомбардир» проанализировал соперника «быков», которого ранее очень хорошо изучил ЦСКА.1
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05.08.2015 23:40ЦСКА пробился в четвертый раунд Лиги чемпионов, Рондон собирается покинуть «Зенит», Дзюбу снабдили защитной маской, имя главного тренера сборной России назовут в пятницу. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.16