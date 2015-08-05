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    Алексей Попов: «Уверен, что ЦСКА победит «Спарту» со счетом 2:0»


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    05.08.2015 10:46
    Известный в прошлом защитник пермского «Амкара» Алексей Попов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» накануне ответного матча ЦСКА со «Спартой» в 3-ем квалификационном раунде Лиги чемпионов сделал ставку на команду Леонида Слуцкого.
    Известный в прошлом защитник пермского «Амкара» Алексей Попов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» накануне ответного матча ЦСКА со «Спартой» в 3-ем квалификационном раунде Лиги чемпионов сделал ставку на команду Леонида Слуцкого.

    - Первый матч ЦСКА с чешским клубом завершился вничью — 2:2. Для нашей команды это, на ваш взгляд, большой минус?

    - Как мне показалось, что не так все страшно, как это выглядело на табло стадиона. Армейцы обладают большим запасом прочности, но в этой встрече они несколько выпустили ситуацию из рук. Я не знаю, с чем это было связано, но я давно от них такой плохой игры в обороне не видел. Считаю, что эта линия армейцев провела одну из самых слабых встреч за последнее время.
    - Как бы вы охарактеризовали тот футбол, который показала «Спарта» на «Арене Химки»?
    - Думаю, что все европейские команды так играют, показывая динамичный футбол. Наши клубы не готовы к такой агрессии, ведь в Премьер-лиге все демонстрируют не столь высокий темп. Плюс, повторюсь, дружина Слуцкого очень много позволила сопернику.
    - За счет чего теперь красно-синим предстоит добывать себе путевку в следующий этап турнира?
    - Нужно забить гол и просто играть в свою игру. Других рецептов тут нет. Нужно думать не только о нападении, но и о том, как не пропустить. ЦСКА — более сильная команда, чем «Спарта», но чехи могут одолеть своего оппонента за счет морально-волевых.


    - Стоит ли сейчас Слуцкому выставлять более атакующий состав или настраиваться на быстрый гол, а потом засушить всю игру?
    - Ничего придумывать не стоит, надо лишь показывать комбинационный футбол. В первом матче у красно-синих было много возможностей забить еще, в Праге они тоже представятся.
    - В первой встрече очень слабо себя проявила линия обороны, которую всегда считали одной из сильнейших в России. Может стоит пойти на некоторую ротацию в составе?
    - Без проблем можно было бы выпустить Виктора Васина, например. Но он сейчас не в игровом тонусе находится, на поле в текущем сезоне пока не появлялся . Да, можно поставить его на фарт, но стоит ли лишний раз рисковать, когда на кону стоит путевка в следующий раунд?

    - Как считаете, сильно ли изменится игра "Спарты", которая на этот раз будет выступать уже на домашней арене?
    - Очень сильно соперник поверил в свои силы, ведь смог почти без труда отыграть отставание в первом поединке. «Спарта» будет настроена на атаку, тем более перед родными трибунами. Мне кажется, что для ЦСКА это станет лишь дополнительным плюсом, ведь у них хорошо получается контратаковать.

    Путь армейца. Прогулки по окрестностям стадиона «Спарты»
    - Каков ваш прогноз на встречу?
    - Надеюсь, что ЦСКА выиграет со счетом 2:0. Уверен, что нашей команде по силам добиться данного результата.
    - Много ходит разговоров о том, что новым главным тренером сборной России станет Слуцкий. Сказывается ли это как-то на футболистах красно-синих?
    - Не уверен, что это как-то влияет на игроков и тренировочный процесс. Это только может сказаться на Леониде Викторовиче. В стане армейцев собраны профессионалы и если ты так будешь реагировать на все слухи — лучше на поле не выходить.

    Леонид Слуцкий в сборной России: победители и проигравшие
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 19:09

      На НОЛЬ?! - это же не возможно, это КОСМОС !!!

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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 6 августа 2015, 12:50

      С победой!!!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 августа 2015, 23:24

      Если бы не судья-вообще проиграли бы.А вы 2-0 СМЕХ,

      0
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      Рейтинг: +54

      2 ЗЛОДЕЯ 5 августа 2015, 21:59

      Облажались вы, товарищ...)

      0
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      Рейтинг: +21

      siberon 5 августа 2015, 21:36

      А кто в России скажет другое? Что Спарта может выиграть?))

      0
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      Рейтинг: +10

      Seenshade 5 августа 2015, 21:13

      ЦСКА по силам пройти Спарту

      0
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      Рейтинг: +19

      body 5 августа 2015, 19:10

      Астана победила и ЦСКА обязана проходить дальше, удачи !

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 5 августа 2015, 16:48

      Подскажите. На бомбардире что, новый профиль делать, или это очередной глюк с регистрацией при входе?

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      Рейтинг: +19

      body > Зенит 2015 5 августа 2015, 19:12

      На новом почему-то комментарии не отправляться ....

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 5 августа 2015, 16:47

      Кони! Вся страна смотрит на вас и надеется на ваш выигрыш. Только не вздумайте играть так, как с Анжи играли. Только выигрыш утраивает нас. ЛЕ сейчас не ждёт вас.

      0
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      Рейтинг: +10

      Big_Devil 5 августа 2015, 16:38

      Вопрос в мотивации: кто больше мотивирован, тот и победит. Но у Спарты преимущество в виде голов в гостях.

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