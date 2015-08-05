Алексей Попов: «Уверен, что ЦСКА победит «Спарту» со счетом 2:0»

Известный в прошлом защитник пермского «Амкара» Алексей Попов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» накануне ответного матча ЦСКА со «Спартой» в 3-ем квалификационном раунде Лиги чемпионов сделал ставку на команду Леонида Слуцкого.

Известный в прошлом защитник пермского «Амкара» Алексей Попов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» накануне ответного матча ЦСКА со «Спартой» в 3-ем квалификационном раунде Лиги чемпионов сделал ставку на команду Леонида Слуцкого.





- Первый матч ЦСКА с чешским клубом завершился вничью — 2:2. Для нашей команды это, на ваш взгляд, большой минус?





- Как мне показалось, что не так все страшно, как это выглядело на табло стадиона. Армейцы обладают большим запасом прочности, но в этой встрече они несколько выпустили ситуацию из рук. Я не знаю, с чем это было связано, но я давно от них такой плохой игры в обороне не видел. Считаю, что эта линия армейцев провела одну из самых слабых встреч за последнее время.



- Как бы вы охарактеризовали тот футбол, который показала «Спарта» на «Арене Химки»?



- Думаю, что все европейские команды так играют, показывая динамичный футбол. Наши клубы не готовы к такой агрессии, ведь в Премьер-лиге все демонстрируют не столь высокий темп. Плюс, повторюсь, дружина Слуцкого очень много позволила сопернику.



- За счет чего теперь красно-синим предстоит добывать себе путевку в следующий этап турнира?









- Нужно забить гол и просто играть в свою игру. Других рецептов тут нет. Нужно думать не только о нападении, но и о том, как не пропустить. ЦСКА — более сильная команда, чем «Спарта», но чехи могут одолеть своего оппонента за счет морально-волевых.

- Стоит ли сейчас Слуцкому выставлять более атакующий состав или настраиваться на быстрый гол, а потом засушить всю игру?



- Ничего придумывать не стоит, надо лишь показывать комбинационный футбол. В первом матче у красно-синих было много возможностей забить еще, в Праге они тоже представятся.



- В первой встрече очень слабо себя проявила линия обороны, которую всегда считали одной из сильнейших в России. Может стоит пойти на некоторую ротацию в составе?



- Без проблем можно было бы выпустить Виктора Васина, например. Но он сейчас не в игровом тонусе находится, на поле в текущем сезоне пока не появлялся . Да, можно поставить его на фарт, но стоит ли лишний раз рисковать, когда на кону стоит путевка в следующий раунд?



- Как считаете, сильно ли изменится игра "Спарты", которая на этот раз будет выступать уже на домашней арене?





Путь армейца. Прогулки по окрестностям стадиона «Спарты»

- Очень сильно соперник поверил в свои силы, ведь смог почти без труда отыграть отставание в первом поединке. «Спарта» будет настроена на атаку, тем более перед родными трибунами. Мне кажется, что для ЦСКА это станет лишь дополнительным плюсом, ведь у них хорошо получается контратаковать.

- Каков ваш прогноз на встречу?



- Надеюсь, что ЦСКА выиграет со счетом 2:0. Уверен, что нашей команде по силам добиться данного результата.



- Много ходит разговоров о том, что новым главным тренером сборной России станет Слуцкий. Сказывается ли это как-то на футболистах красно-синих?

