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    • Гинер может продать ЦСКА. «Кубань» уволила Петреску. Дайджест событий дня

    Гинер может продать ЦСКА. «Кубань» уволила Петреску. Дайджест событий дня


    5
    Голосов: 4
    04.10.2016 21:10
    Саввиди отказывается финансировать «Ростов». РФС не будет отстранять судью Иванова из-за требований «Спартака». Голкипера «Спарты» отправили тренироваться с женщинами. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Гинер раздумывает над продажей ЦСКА

    Президент столичного ЦСКА Евгений Гинер из-за финансовых проблем может прийти к решению о продаже клуба. «У Гинера есть мысли продать ЦСКА. В таком случае в ЦСКА начнутся проблемы – Гинер пользуется большим авторитетом как в российском футбольном сообществе, так и внутри своего клуба, и без него управлять ЦСКА станет крайне сложно», – рассказал близкий к руководству клуба источник.

    Саввиди: «Клуб имени Курбана я точно спонсировать не буду»

    Председатель совета директоров «Группы Агроком» Иван Саввиди заявил, что не будет спонсировать «Ростов». «Футбольный клуб «Ростов» имени Курбана я финансировать не буду. Это точно», – сказал Саввиди. Ранее бизнесмен допускал сотрудничество «во имя чего-то большего» с Курбаном Бердыевым, который является вице-президентом «Ростова». Источник также сообщает, что новым спонсором ростовчан должна стать компания «Донэнерго», с которой уже идут переговоры.

    РФС не сможет отстранить судью Иванова по требованию «Спартака»

    Председатель судейского комитета и инспектирования РФС Николай Левников заявил, что отстранение судейской бригады матча 9-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» во главе с Сергеем Ивановым невозможно. «Это нереально.Чтобы отстранить судью до конца сезона, нужно, чтобы экспертно-техническая комиссия признала, что судейство было предвзятым. А мы уже получили заключение, где говорится, что судейство было одинаковым для обеих команд, предвзятости не было», – заявил Левников.

    Ещенко, Гацкан, Чорлука, судьи и другие герои и антигерои 9-го тура РФПЛ

    Семшов может стать спортивным директором тульского «Арсенала», Балашов – генеральным

    Состав руководства тульского «Арсенала» может претерпеть еще ряд изменений. Помимо возможного назначения президентом клуба Гурама Аджоева, а главным тренером Сергея Кирьякова, возможны еще две перестановки. Дмитрий Балашов может стать гендиректором тульского клуба, а Игорь Семшов – спортивным директором. Балашов в настоящий момент занимает пост начальника команды «Динамо», а Семшов после окончания карьеры выступал экспертом на «Матч ТВ».

    Голкипер пражской «Спарты» будет тренироваться с женской командой

    Генеральный директор пражской «Спарты» Адам Коталик заявил, что голкипер команды Томаш Коубек проведет несколько тренировок с женской командой из-за проявления сексизма. Игрок произнес в адрес женщины-лайнцмена Луци Ратаевой оскорбительные выражения, за которые позже извинился. Голкипер сказал: «Женщинам место у плиты. Женщины не должны участвовать в мужском футболе». «Коубек проведет несколько тренировок с одной из наших женских команд, чтобы лично убедиться, что женщины могут быть полезны не только у плиты. Лично я люблю женский футбол и считаю, что его нужно поддерживать», – заявил Коталик.

    «Кубань» объявила о расставании с Петреску

    Главный тренер «Кубани» Дан Петреску покидает клуб. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте краснодарцев.«Футбольный клуб «Кубань» и главный тренер Дан Петреску достигли договоренности о прекращении сотрудничества. В четверг для подписания документов в Краснодар прибывает представитель Петреску. Временно исполнять обязанности руководителя команды с завтрашнего дня будет старший тренер Михаил Семенов.

    Коман может вернуться в «Ювентус» по окончании сезона

    Полузащитник «Ювентуса» Кингсли Коман, выступающий на правах аренды в «Баварии», может вернуться в стан итальянского клуба по окончании сезона. Французский вингер был арендован немцами на два года за 7 миллионов евро. Сумма выкупа прав на футболиста обозначена в размере 21 миллиона евро. Инициатором сделки был Хосеп Гвардиола, но после назначения на пост рулевого «Баварии» Карло Анчелотти, 20-летний игрок не отмечался результативными действиями. Именно поэтому немцы планируют вернуть футболиста обратно в «Ювентус».

    Товарищеский матч сборных России и Македонии одобрен

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что одним из соперников по ближайшим товарищеским матчам станет команда Македонии. «Мы только вчера это обсуждали, спасибо руководителям – игра уже одобрена», – сказал Черчесов. Предположительно, встреча с македонцами состоится в период с 5 по 9 декабря, однако точная дата пока не утверждена.

    Второй список Черчесова: новичков трое, а «Зенит» – снова базовый клуб сборной России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 5 Голосов: 4
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    Комментарии (17)
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    alexis02lion
    1475644438
    Вот повозмущались Спартаковцы и что? Не убрали судью, как и предполагалось. Плохая оценка и всё. Это не повод отстранять на сезон. Тут только в ФНЛ на практику можно отправить и всё.
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    alexis02lion
    1475644564
    В Кубани и так денег нет, так ещё и Дана убрали. Зачем? Результата нет, но и задачи уже по выходу в РФПЛ за сезон по ходу нет, это почти не реально уже. Вылететь им будет тяжело. Да и новому тренеру надо будет платить. Кризис продолжается. А так не справедливо убрали Петреску с учётом того насколько обновился состав.
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    alexis02lion
    1475644736
    Надо посмотреть что это за Луци Ратаева. А так прав директор. Надо отвечать за свои слова. Пусть смотрит на женский футбол и вынимает авоську мячей, может потом будет думать прежде чем что-то говорить.
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    ТЕКСТИЛЬ
    1475645922
    КУБАНЬ БЕРИ ПАВЛОВА ПОКА ОСВОБОДИЛСЯ.СКОЛЬКО ОН УЖЕ КОМАНД ВЫВЕЛ
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    and4ever86
    1475650081
    Теперь будут кричать: "Гинер все продал"?
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    pik54
    1475651580
    Кубань, когда то была хорошей ком антой.
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    каа
    1475657855
    Гинер может продать ЦСКА....А МОЖЕТ И НЕ ПРОДАТЬ...он вообще много что может..))) а если серьезно, будет странно наблюдать трансформацию ГВК Гинер все купил) в ГВП (Гинер все продал)...
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    Strig
    1475679913
    Этот иванов с фамилией козлов должен быть наказан, была же петиция! Профнепригоден - судил непредвзято но непрофессионально, да у нас все такие и сынок левникова тоже с бородатой фамилией
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    D'achkov
    1475757220
    продавай цска
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    kiiriil19
    1475950418
    у ЦСКА беда всегда то один сломается то другой зато берёзы здоровые нах продавать лучше купите там нормальных игроков тока не негров
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