В Азербайджане задумались об увольнении тренера сборной, выигрывавшего Евро

Фернанду Сантуш может в декабре покинуть пост главного тренера сборной Азербайджана.
В следующем месяце состоится исполком Ассоциации футбольных федераций Азербайджана. Там обсудят возможную отставку 70-летнего португальца.
Его работу считают бесперспективной. Увольнению может помешать размер компенсации.
- Накануне азербайджанцы были разгромлены Швецией – 0:6.
- Сборная набрала 1 очко в 6 турах Лиги наций и впервые вылетела в дивизион D.
- Сантуш возглавляет команду с 12 июня. В 2016 году он выигрывал Евро со сборной Португалии.
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