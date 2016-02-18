«Спарта»: против кого «Краснодар» стартует в плей-офф Лиги Европы

«Спарта» зачастила к нам в гости. В начале еврокубкового сезона пражане устроили перестрелку с ЦСКА в Лиге чемпионов. Проиграли, но смогли задержаться в Европе дольше, чем армейцы, попав в соперники «Краснодару» в плей-офф Лиги Европы.

Игровая схема

В Лиге Европы Зденек Щасны использовал схему 4-1-4-1 во всех матчах, кроме последнего – с АПОЭЛом, который ничего не решал. Тогда он поэкспериментировал с тремя центральными защитниками – Брабецом, Намойнесу и Холеком. Сделаем поправку на то, что и против АПОЭЛа и в матчах чемпионата пражане могут идти вперед большими силами, а вот в плей-офф Лиги Европы они поберегутся. Но такой вариант распределения футболистов в обороне все же стоит держать в уме, так как Щасны любит применять его по ходу неудачно складывающихся матчей. Фланговые защитники легко могут превратиться в латералей, и тогда «Спарта» несется вперед, плюнув на оборону. Защищаться – это вообще не к пражанам. Команда Щасны не любит и не желает учиться обороняться. Счастье для чехов – только в атаке.

Последний матч

«Злин» – «Спарта» – 1:2

В чемпионате у «Спарты» идет традиционное для последних лет противостояние с «Викторией» из Пльзени. В прошлом сезоне верх взяли пражане, но сейчас пивная столица Чехии нацелилась на реванш. Пока что «Виктория» опережает «Спарту» на три очка после 17 туров. Чемпионат Чехии возобновился после зимней паузы как раз перед возвращением Лиги Европы, и «Спарта» успела обыграть на выезде «Злин». Победа получилась волевой. На последней минуте первого тайма Томаш Хайек вколотил мяч в сетку Давида Бичика после подачи углового. Не обошлось без ошибки вратаря. После перерыва «Спарта» отыгралась и вырвала победу при помощи двух результативно разыгранных стандартов. Причем победную комбинацию разыграли новички – Ондржей Загустел сбросил мяч Йозефу Шуралу, который занес его в ворота.

Шурал, пришедший зимой из Либереца, для «Краснодара» не опасен – он заигран в Лиге Европы за «Слован». Загустел, Адам Янош и Ондржей Мазух были дозаявлены чехами. Дисквалифицирован на первый матч перебравший карточек Фридек, но в Краснодаре он сможет сыграть.

Основной состав

Давид Бичик. Высокий, габаритный голкипер. При росте 194 см неплох при игре на выходах, но очень слабо играет ногами. Можно пробить Давида дальним ударом, так как он не всегда успевает сложиться и низовые мячи отражает не без труда. По девяткам летать ему гораздо проще.

Лукаш Маречек. Универсальный игрок – может сыграть как в центре поля, так и справа в обороне. Подвижный, работоспособный – забивает мало, специализируясь на создании моментов для партнеров.

Якуб Брабец. Высокорослый центральный защитник, мастер игры головой. Брабец – второй бомбардир Лиги Европы в «Спарте» после Лафаты, забивает исключительно после подач Докала.

Марио Холек. По уровню игры – третий центральный защитник команды после Брабеца и Намойнесу. Холек чаще выходит на замену или подменяет кого-то из названной пары, может сыграть в центре полузащиты. Сейчас, скорее всего, выйдет в основе, так как Намойнесу вынужденно переберется на левый фланг.

Коста Намойнесу. Зимбабвийский легионер, уже давно завязавший с национальной сборной своей страны из-за пожизненной дисквалификации за участие в договорных матчах. В последнее время играл в центре, но может действовать и слева, причем в матче с «Краснодаром» он наверняка появится именно на фланге. Быстрый, пластичный, хорошо играющий головой, любит подключаться к стандартам.

Марек Матейовски. Опытнейший полузащитник оборонительного плана, поигравший в «Рэдинге». Жесткий, цепкий – типичный цепной пес в центре поля.

Кеинде Фатай. Маневренный, в меру техничный форвард. Если «Спарта» играет в двух нападающих (что редко в Европе), то этот игрок располагается в паре с Лафатой на острие атаки, но чаще он играет правого вингера.

Ондржей Загустел. Темная лошадка «Спарты» – пришел зимой из «Млады Болеслав», но сразу же стал основным исполнителем, успев отличиться голевой передачей в первом же матче за «Спарту». Высокий, хорошо играющий головой, с приличным ударом полузащитник бокс-ту-бокс.

Борек Докал. Плеймейкер «Спарты», светлая голова команды. Главный ее распасовщик. Мастер длинных передач, кроссов, исполнитель всех стандартных положений. Причем может, как пробить со штрафного, так и выдать точный пас на голову кому-то из партнеров.

Ладислав Крейчи. Воспитанник академии «Спарты», сыгравший в свои 23 года уже больше ста матчей за родную команду. Быстрый, техничный левый вингер, от которого стоит ждать неприятностей. Со «Злином» выходил со скамейки, но подменявший его Шурал не сможет сыграть против «Краснодара», так что Крейчи – первый вариант на левый фланг.

Давид Лафата. Самый опасный на пару с Докалом игрок «Спарты». Настоящий бомбардир из породы форвардов штрафной площадки. Обладает звериным голевым чутьем, легко находит свободное пространство, уходит от опеки. В групповом раунде ЛЕ забил 5 мячей, а вообще для Лафаты норма на сезон 25-30 голов во всех турнирах. И не смотрите на его возраст (34 года) – при его манере игры главное рывок, а не скорость, выбор позиции, а не единоборства.

Сильные стороны

Стандарты. Это главное качество «Спарты», ее самое опасное оружие. Есть мастер длинных передач и дальних ударов Борек Докал, умело играющие головой защитники Брабец и Намойнесу, юркий и неуловимый Лафата, новичок Загустел. Лучший совет «Краснодару» – поменьше фолить у своих ворот, не дарить сопернику легких угловых.

Активная фланговая игра. «Спарта» хороша, когда идет в атаку, так как делает это команда Щасны всеми имеющимися силами с активными подключениями фланговых защитников. Отдавать инициативу «Спарте» чревато, так как проходить насыщенную оборону она умеет – в чемпионате Чехии только этим и занимается со всеми соперниками кроме «Виктории».

Результативность Лафаты. Давид Лафата действительно очень опасный форвард. Отличается стабильной результативностью уже на протяжении десяти сезонов, а это – знак качества.

Слабые стороны

Вратарь. Давид Бичик – среднего уровня голкипер с массой слабых мест. Он ошибается даже при фланговых навесах, так как не всегда решается играть на выходе, хоть этот компонент – едва ли не единственный его конек.

Авантюрный стиль игры «Спарты». ЦСКА обыграл «Спарту» во многом потому, что она играла слишком авантюрно. Да, это позволило шокировать армейцев голами в размене атаками, но в итоге дальше прошел ЦСКА, так что «Краснодару» стоит воспользоваться опытом команды Слуцкого в противостоянии со «Спартой».

Оборона. «Спарта» не умеет обороняться. Ее защитники практически поголовно «атакующего плана», любящие подключаться к стандартам и контрвыпадам, но часто теряющие позицию и игроков. Это и есть главное слабое место пражан, не воспользоваться которым будет грешно.

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