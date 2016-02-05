Почему «Краснодар» должен выиграть Лигу Европы

Олег Кононов искренне верит в способность его команды выиграть Лигу Европы и делает все, чтобы в это поверили и его подопечные. Блог «Бескрайний нападающий» объясняет, почему тренер прав.

Олег Кононов прав, озвучивая задачу победы в Лиге Европы. «Краснодар» может этого добиться, причем не исключительно за счет схемы «капелька везения», так густо использованной в фильме «Выживший», на который мы тут ходили, пока вы любовались подружкой Алешандре Пато...

Нет, победа «Краснодара» не будет чудом, потому что так устроен этот равнобедренный лигоевропейский турнир, плей-офф ЛЕ – единственное соревнование, где шансы на успех пренебрежительно мало различаются у всех тридцати двух команд.

Доказательство – пожалуйста: с одной стороны, кто прошлой весной мог ожидать, что «Днепр» дойдет до финала, а с другой – разве на какой-то стадии украинцы спасались от вылета чудом? Несколько сухих побед дома, строгая игра на выезде... Уж не надо рассказывать про чудеса против «Наполи» - этот «Наполи» на взвешивании не сильно обскакал, например, московское «Динамо», которое прямо сейчас, пока я пишу эти строки, пытается приобрести на роль лидера 32-летнего Игоря Лебеденко.

Да и не только этим «социализмом в отдельно взятом турнире» можно аргументировать слова Кононова, а ещё, конечно, крепким составом, выстроенной игрой, наличием опытных футболистов, хорошим психологическим состоянием – мы потому и рассматриваем это мельком в одном абзаце, что это и так понятно, это всего лишь входной билет в тот самый плей-офф (добавим: с наглым, а потому оптимистичным подрезанием дортмундской «Боруссии» на финише группового этапа).

Кононов искренне не верит в цели типа «достойного выступления» и тем самым четко повторяет формулу, буквально на днях высказанную на радио Виктором Гусевым: если едешь на турнир, всегда говори, что едешь за победой.

Вообще то, что заявление Кононова тонет в ленте новостей, где Тарасов поёт песни, а Ваенга устраивается на «Матч ТВ» - это крайне несправедливо. Во-первых, потому, что уже надоело наблюдать за гибелью российской музыки и российской журналистики, но, главное, потому, что на самом деле вчерашние слова наставника «Краснодара» - самое громкое и целенаправленное заявление российского тренера со времен Бердыева, задумавшего построить казанскую «Барселону».

Об уникальности проекта Сергея Галицкого написана вавилонская библиотека, но сглазить-то никак не удается! Показательная реакция на реплику Кононова – какая? «Удачи вам», «вы можете», «будем болеть»... Неужто люди так же отреагировали бы на сходное высказывание Дмитрия Аленичева? Неужто не прожгли бы пальцами дыру в своей и без того залитой ядом клавиатуре?

А когда звучит слово «Краснодар», особенно если оно в кавычках – наступает штиль. Галицкий построил клуб, который до сих пор является для отечественного обывателя источником шока, а какой шок самый сильный для отечественного обывателя? Людоедство, техногенные катастрофы, коррупция, фильм «Самый лучший день»? Нет. Самый большой шок для нашего человека – это когда всё идет как надо.

И если вам кажется, что рано крестить детей в честь команды, которая даже ни разу не занимала второе место в чемпионате России, если вы за многолетним просмотром гифок и мемчиков не успели отрефлексировать тот путь, который «Краснодар» прошел за те же несколько лет – обратите внимание вот на что. Одним из лидеров команды в первом её сезоне в РФПЛ был Олег Самсонов. Сегодня, пять лет спустя, клуб ставит цель победить в Лиге Европы, а месье Самсонов заканчивает карьеру в Воронеже – месте, которое дальше от еврокубков, чем Пхеньян и Леонадро ДиКаприо вместе взятые. Самсонову, кстати, 28 лет, и поэты-символисты сейчас очень красиво намекнули бы на сюжет, в котором Олег едет в какую-нибудь глухую деревню, где его ждет отдыхающий от внешнего мира Ваня Саенко.

И при этом даже плохие дни «Краснодара» гораздо чаще похожи, возвращаясь к синематографу, на уловки Тарантино, чем на перегибы Иньярриту.

Понятно, что победить может любой из тридцати двух. Точно так же понятно (и по той же причине), что вылететь можно в любой момент. Но «Краснодар» уже выиграл гораздо больше, чем футбольный финал – он выиграл уверенность в себе. Дерзайте, Олег Георгиевич, ученик Сергея Николаевича! Давно мы не выигрывали Кубок УЕФА, и я жду этого даже больше, чем мои идеологические противники – нового альбома Канье Уэста.

Фото: Zimbio.com