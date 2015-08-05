ЦСКА вырвал у «Спарты» путевку в следующий этап ЛЧ. Онлайн событий дня

Московский ЦСКА в упорной борьбе добился волевой победы в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартой». Следите за событиями вечера вместе с «Бомбардиром».

Московский ЦСКА в упорной борьбе добился волевой победы в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартой». Следите за событиями вечера вместе с «Бомбардиром».



22:24 Жеребьевка следующего этапа еврокубка состоится 7-го августа.



22:22 Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий не нашел ответа тому, почему так плохо армейцы провели старт поединка со «Спартой»



22:17 Главным героем прошедшей встречи стал нападающий ЦСКА Ахмед Муса, на счету которого дубль.





21:44 Этот гол полузащитника Алана Дзагоева можно пересматривать вечно!

21:40 Матч закончился, ЦСКА заслужено проходит в следующий этап турнира. Подопечные Леонида Слуцкого сделали практически невозможное – отыгрались с 0:2.

Муса отправляет второй мяч в ворота Бичека. 2:2. Форвард сумел замкнуть не очень простой прострел от Набабкина.Судья дал свисток – второй тайм стартовал. Будем верить в красно-синих.Давайте еще раз посмотрим на гол Мусы, который несколько разбавил унылую картину первого тайма.Пока в матче перерыв. 2:1. Слуцкому надо что-то делать, чтобы ЦСКА сохранил себе место в Лиге чемпионов.Ну, хоть сейчас ситуация стала немного получше. Ахмед Муса отыгрывает один мяч. 2:1. Воспользовался Ахмед ошибкой защитника и распечатал ворота Бичика.Да что такое то?! Пропускаем снова! После ввода мяча из-за боковой Докал с левого фланга прострелил к дальней штанге, где Фатай выскочив из-за спины Тошича пробил в ближний угол. 2:0.Вот и стартовали. Подача с правого фланга и Крейчи отправил мяч в ворота Игоря Акинфеева. 1:0Дружно перемещаемся в наш текстовый онлайн ! Верим в наших!А ЦСКА, кстати, сегодня сыграет впервые в еврокубках в салатовой форме. Очень колоритно смотрится.Напомним, что в следующий этап путевки уже добыли «Монако», «Рапид», загребское «Динамо», АПОЭЛ и «Астана». Надеемся, что в их числе окажется и ЦСКА, за матчем которого можно следить благодаря текстовой трансляции Давайте вспомним, пока до матча еще остается немного времени, прогулку нашего корреспондента по домашнему стадиону «Спарты» - Путь армейца. Прогулки по окрестностям стадиона «Спарты» . Народ, между тем, постепенно собирается около арены.Тренерский штаб во главе с Леонидом Слуцким определился с составом на предстоящую игру.Армейцы получают поддержку самого главного своего болельщика – матч со «Спартой» посетит президент клуба Евгений Гинер. А между тем российский клуб уже прибыл на стадион и опробовал газон.Для посетителей нашего сайта будет организована текстовая трансляция поединка, которая начнется в 19:45 по московскому времени. А пока вы можете насладиться дивными матрешками, фото которых опубликовал Твиттер ЦСКА.

17:25 Бывший защитник пермского «Амкара» Алексей Попов уверен, что красно-синие без проблем смогут добиться успеха в предстоящем противостоянии. Полностью интервью можно прочесть тут.

Не сомневаются в результате и читатели «Бомбардира». За то, что армейцы пройдут в следующий этап еврокубка высказалось более 57 процентов опрошенных и лишь около 23-х считают, что ЦСКА покинет Лигу чемпионов.