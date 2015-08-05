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    ЦСКА вырвал у «Спарты» путевку в следующий этап ЛЧ. Онлайн событий дня


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    Голосов: 0
    05.08.2015 16:57
    Московский ЦСКА в упорной борьбе добился волевой победы в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартой». Следите за событиями вечера вместе с «Бомбардиром».

    Московский ЦСКА в упорной борьбе добился волевой победы в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартой». Следите за событиями вечера вместе с «Бомбардиром».

    22:24 Жеребьевка следующего этапа еврокубка состоится 7-го августа.

    22:22 Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий не нашел ответа тому, почему так плохо армейцы провели старт поединка со «Спартой»

    22:17 Главным героем прошедшей встречи стал нападающий ЦСКА Ахмед Муса, на счету которого дубль.

    21:44 Этот гол полузащитника Алана Дзагоева можно пересматривать вечно!

    21:40 Матч закончился, ЦСКА заслужено проходит в следующий этап турнира. Подопечные Леонида Слуцкого сделали практически невозможное – отыгрались с 0:2.

    21:20 Дзаааааааааааааагаааааа!!!!!! Алан сделал умопомрачительный выстрел из-за пределов штрафной и вывел ЦСКА вперед. 2:3



    20:56 Муса отправляет второй мяч в ворота Бичека. 2:2. Форвард сумел замкнуть не очень простой прострел от Набабкина.

    20:50 Судья дал свисток – второй тайм стартовал. Будем верить в красно-синих.

    20:44 Давайте еще раз посмотрим на гол Мусы, который несколько разбавил унылую картину первого тайма.


    20:33 Пока в матче перерыв. 2:1. Слуцкому надо что-то делать, чтобы ЦСКА сохранил себе место в Лиге чемпионов.

    20:21 Ну, хоть сейчас ситуация стала немного получше. Ахмед Муса отыгрывает один мяч. 2:1. Воспользовался Ахмед ошибкой защитника и распечатал ворота Бичика.

    20:03 Да что такое то?! Пропускаем снова! После ввода мяча из-за боковой Докал с левого фланга прострелил к дальней штанге, где Фатай выскочив из-за спины Тошича пробил в ближний угол. 2:0.

    19:52 Вот и стартовали. Подача с правого фланга и Крейчи отправил мяч в ворота Игоря Акинфеева. 1:0

    19:45 Дружно перемещаемся в наш текстовый онлайн! Верим в наших!

    19:30 А ЦСКА, кстати, сегодня сыграет впервые в еврокубках в салатовой форме. Очень колоритно смотрится.



    19:05 Напомним, что в следующий этап путевки уже добыли «Монако», «Рапид», загребское «Динамо», АПОЭЛ и «Астана». Надеемся, что в их числе окажется и ЦСКА, за матчем которого можно следить благодаря текстовой трансляции.

    18:53 Давайте вспомним, пока до матча еще остается немного времени, прогулку нашего корреспондента по домашнему стадиону «Спарты» - Путь армейца. Прогулки по окрестностям стадиона «Спарты». Народ, между тем, постепенно собирается около арены.



    18:35 Тренерский штаб во главе с Леонидом Слуцким определился с составом на предстоящую игру.



    18:33 Армейцы получают поддержку самого главного своего болельщика – матч со «Спартой» посетит президент клуба Евгений Гинер. А между тем российский клуб уже прибыл на стадион и опробовал газон.



    18:03 Для посетителей нашего сайта будет организована текстовая трансляция поединка, которая начнется в 19:45 по московскому времени. А пока вы можете насладиться дивными матрешками, фото которых опубликовал Твиттер ЦСКА.

    17:25 Бывший защитник пермского «Амкара» Алексей Попов уверен, что красно-синие без проблем смогут добиться успеха в предстоящем противостоянии. Полностью интервью можно прочесть тут.

    Не сомневаются в результате и читатели «Бомбардира». За то, что армейцы пройдут в следующий этап еврокубка высказалось более 57 процентов опрошенных и лишь около 23-х считают, что ЦСКА покинет Лигу чемпионов.

    17:01 Всем привет. В среду мы будем следить за ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где в гости к пражской «Спарте» пожалует команда Леонида Слуцкого ЦСКА. Московский коллектив в первой встрече довольствовался лишь ничьей (2:2), поэтому сегодня им необходимо добиваться успеха.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 18:57

      Клёвые фотки :~))

      0
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      Рейтинг: +3961

      Kollljan 6 августа 2015, 16:36

      Надеяться на халяву в следующем круге никак нельзя. Обязательно попадёт ЦСКА на очень сильного соперника. Там, с той стороны, тоже хотят в соперники очень "проходную" команду. Работать с шариками и судьями с той стороны умеют.

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 6 августа 2015, 13:39

      молодцы!

      0
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 6 августа 2015, 13:02

      Муся красавчик, сделал результат)

      0
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 6 августа 2015, 12:51

      Потрепали нервы конечно! Но молодцы, вышли из непростого положения!

      0
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      Рейтинг: +249

      МАРИНА ЗА СПАРТАК 6 августа 2015, 09:47

      молодцы коняшки

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 6 августа 2015, 08:04

      Весь адреналин израсходовался, наверное, в организме! Браво, ЦСКА! Теперь бы ещё Спортинг в шарике вытащить...

      1
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      Рейтинг: +18

      AK--47 5 августа 2015, 23:42

      Сильный был матч.

      0
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 5 августа 2015, 22:50

      парни почему с нового дизайна посты не проходят!?

      3
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин > proеzd2 6 августа 2015, 18:57

      У меня вчера тоже не проходили

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      Рейтинг: +365

      n272nm 5 августа 2015, 22:50

      Кони - молодцы. Но все же так в Европе играть нельзя. Дальше соперники будут посильнее и они не простят такой игры в обороне. Так или иначе - с победой и удачи в дальнейших матчах ЛЧ.

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