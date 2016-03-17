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    Ужасы в Риме: обидчик «Краснодара» унизил «Лацио» в Лиге Европы


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    Голосов: 0
    17.03.2016 22:00
    Пражская «Спарта» грохнула «Краснодар» и принялась за «Лацио». После домашней ничьей 1:1 чехи уничтожили римлян на их поле, забив три издевательских мяча.

    Кошмар для «Лацио» начался уже на десятой минуте, когда хавбек «Спарты» Борек Докал открыл счет классным ударом из-за пределов штрафной. Левый фланг обороны итальянцев жутко провис, а опорники все разом куда-то подевались.

    Один гол отыграть можно, а вот два? Через пару минут «Лацио» снова провалился в обороне, и похожий гол забил Ладислав Крейчи. Похоже на матч «Бавария» - «Ювентус»? Только римлян, в отличие от немцев, два гола в овертайм никак бы не перевели – забивать теперь надо было три.

    Впрочем, в конце первого тайма «Спарта» довела счет до разгромного – Лукаш Юлиш издевательским образом посылает мяч в дальний угол в окружении защитников.

    Вот такая у чехов команда – натрепала нервов ЦСКА прошлым летом, поколотила «Краснодар» нынешней зимой, а теперь пинками выгнала «Лацио» из Лиги Европы. 3:0 после первого тайма в ответ на домашние 1:1, блестящая крупная победа и выход в четвертьфинал. Впрочем, мы и в августе 2015-го ощутили их силу. Но у России больше не осталось клубов в еврокубках, тогда как Чехия еще поболеет за своих парней в этом сезоне.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: UEFA
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +91

      AloneStalker 18 марта 2016, 10:00

      Пожалуй, одна из темных лошадок этого розыгрыша - Спарта. Классная команда, у игроков хорошее будущее!

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 17 марта 2016, 23:01

      Да намного легче стало, не один ФК Краснодар под раздачу попал!

      -1
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > Krasnodar 123 18 марта 2016, 13:01

      Помню как все на Цска накатывали мол какую то Спарту еле прошли, получается Цска еще респект надо отдать Спарта то врн какой крепкий орешек оказался

      0
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 17 марта 2016, 22:14

      Офигеть.

      0
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      Рейтинг: +790

      denisov 17 марта 2016, 22:13

      просто красавцы

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