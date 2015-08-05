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    «Спарта» - ЦСКА – 2:3. Как это было


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    Голосов: 0
    05.08.2015 22:35
    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов для московского ЦСКА получился неоднозначным. Несмотря на ужасную игру в обороне, армейцы сумели добиться итогового успеха (2:3). О том, что творилось в Праге – обзор «Бомбардира».
    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов для московского ЦСКА получился неоднозначным. Несмотря на ужасную игру в обороне, армейцы сумели добиться итогового успеха (2:3). О том, что творилось в Праге – обзор «Бомбардира».

    «Спарта» – ЦСКА – 2:3 Текстовый онлайн

    Болельщик ЦСКА с большим стажем вспомнит «Ференцварош»–1994. Поколение помладше обязательно упомянет «Вардар»–2003. Шведский АИК–2012 надолго останется в памяти самых юных поклонников клуба. Как видите, благосклонный жребий не всегда являлся для ЦСКА гарантом успеха, поэтому еврокубковая кампания армейцев не раз обрывалась в самом ее зародыше. Как казалось на первый взгляд, судьба улыбнулась и вновь, отведя в соперники москвичам пражскую «Спарту», но итог первой игры расставил акценты по-иному.

    Футбол, показанный дружиной Слуцкого в Химках, был далек от совершенства: забивать приходилось через силу, попутно допуская нелепые оплошности, в то время как соперник будто не прилагал усилий, чтобы отыграться. В итоге голевая ничья возвела чехов в статус фаворита противостояния, а ЦСКА поставила в настоящие «спартанские» условия: гарантировать себе проход в следующий этап ЛЧ армейцы могли лишь победой, либо супер-результативной ничьей от 3:3 и выше.
    Все уже привыкли к тому, что ротация состава применительно к нынешнему ЦСКА кажется чем-то невообразимым. В этой же игре место перестановкам все же нашлось: с первых минут пару центральных защитников составили братья Березуцкие, а немолодеющий Игнашевич остался в запасе. Впрочем, как и Давид Лафата, лучший снайпер «Спарты» и чемпионата Чехии прошлого сезона. Появится ли 33-летний чех в стартовом составе «Спарты» с первых минут? Этот вопрос перед игрой имел наибольший резон. Ответ оказался отрицательным.
    Как защитников не меняй, а «на лад их дело не пойдет». Кошмарные провалы словно перекочевали из Химок в «Летну», и совершено не понятно, что представляла из себя оборона ЦСКА в первые 20 минут. К тому же армейцам катастрофически не хватало скорости: как в движении, так и в принятии решений, чем, к слову, активно пользовались хозяева. Так, например, был забит первый гол: Фатаи беспрепятственно продрался по флангу и выдал кросс в центр, где Ладислав Крейчи, оторвавшись от Фернандеса, замкнул пас партнера.
    Второй гол – персональная ошибка Кирилла Набабкина. Именно он не уследил за тем же Фатаем, который на штанге замкнул подачу Дочкала. На этом пражане не остановились, продолжая терроризировать владения Акинфеева: еще несколько моментов занес себе в актив неугомонный Кехинде Фатаи.



    Летаргический сон москвичей прервался после получаса игры. Помогло то, чего так не хватало в дебюте, – скорости. Ахмед Муса, славящийся своими скоростными данными, откликнулся на пас Романа Еременко, оторвался от защитника и протолкнул сферу мимо Бичика. С этого момента ЦСКА хоть как-то отодвинул игру от своих ворот и возродил интригу в матче.
    Отдохнув от постоянных атак соперника и изнуряющей пражской жары, во втором тайме ЦСКА принялся за дело. Теперь жара началась уже на поле. Началось все с гола Ахмеда Мусы. Помог набедокуривший в первом тайме Набабкин, который хоть и неуклюже, но прострелил с левого фланга в штрафную Бичика. Нигериец же проткнул «круглого» аккурат в нижний угол ворот, восстановив паритет в матче. После пропущенного мяча наставник «Спарты» Зденек Щасны бросил в пекло Давида Лафату. Чешский джокер сходу пошел напролом, почти тут же угодив в штангу. Армейцы ответили острым выпадом Мусы, замахнувшемся на хет-трик, а игра с этого момента пошла на встречных курсах.
    В такой суматохе чехи дали слабину: Марек Матейовски прямыми ногами въехал в Марио Фернандеса, оставив «Спарту» в меньшинстве. Теперь судьба матча всецело находилась в руках ЦСКА. Армейцы не сплоховали. Алан Дзагоев, развернувшись на линии штрафной, хлестко пробил в девятку – 3:2! Камбэк! В последние минуты силы окончательно покинули обе команды. Невыносимая жара и высокий темп игры, конечно, сделали свое дело, и по такой ситуации москвичи довели дело до конца. Победного конца!
    Начав из рук вон плохо, ЦСКА нашел в себе силы на сумасшедший камбэк и шагнул в следующий эта Лиги чемпионов.


    Герой матча: Ахмед Муса

    О том, как нигериец умеет бегать, воочию знают все клубы РФПЛ. Давно известно, что это одно из главных оружий ЦСКА в атаке. Со скоростью Мусы теперь познакомились и игроки «Спарты». Ей нигериец воспользовался, когда оставил в дураках оппонента и забил первый мяч. С этого момента во многом и началось возрождение армейцев из пепла. Он же и реанимировал команду, забив второй мяч. Вполне мог футболист претендовать и на хет-трик, но несколько моментов во втором тайме было растранжирено.


    Выезд

    Для болельщиков ЦСКА вояж в Прагу стал первым официально разрешенным выездом на матч в еврокубках после отбытия дисквалификации. Напомним, прошлогодний матч с «Ромой», где команда Слуцкого уступила 1:5, завершился для россиян скандалом. Там фанаты красно-синих серьезно вышли за рамки дозволенного: жгли на трибунах файеры, провоцировали местных болельщиков, не обошлось и без расистских выкриков.

    За этот проступок УЕФА вынес ЦСКА серьезное наказание в виде дисквалификации домашнего стадиона на 2 матча. Столько же болельщики не могли поддерживать команду и в гостях. Теперь же армейцы находятся на условном наказании, а поездка в Прагу обошлась без происшествий.

    ЦСКА вырвал у «Спарты» путевку в следующий этап ЛЧ. Онлайн событий дня
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА, ФК "Спарта"
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +11

      MaxSevilla 6 августа 2015, 20:10

      Спарта и Спартак. Всего одна буква, а какая разница в классе)

      0
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 6 августа 2015, 17:52

      весело получилось

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 августа 2015, 17:16

      По вчерашней игре-не увидел ни у одного российского игрока,потенциал играть в сборной-ни один не достоин.

      0
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      Рейтинг: +16

      Сэми 6 августа 2015, 16:33

      и еще не понимаю радость некоторых людей по поводу плохой игры.нет чтобы за российские клубы в лч и ле топить(несмотря на свои предпочтения),они только и срут.дебилы и глоры.да,играли плохо,но прошли.это хорошо

      1
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      Рейтинг: +16

      Сэми 6 августа 2015, 16:30

      хахаха,после первого тайма и не стал смотреть-стыдно вообще.какие лч?в первом тайме дзагоев,тошич и еременко играли.остальные хз чем занимались.дело в том,что никто не боится наши клубы.НИКТО!ман сити только из-за этого проиграли,а вообще зрелище печальное было вчера.стыдно!

      2
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      Рейтинг: +504

      alex-76 6 августа 2015, 15:01

      Как это было: Оборона напоминала дуршлаг. Липовое удаление у пражан и не назначенный пенальти в ворота армейцев. Хотя конечно надо отдать должное армейцам за характер.

      1
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      Рейтинг: +20

      zamsb 6 августа 2015, 14:38

      Игра волидольная, но действительно с обороной что то надо думать. Дальше соперники будут серьезнее. Не хотелось бы смотреть как будут накидывать ЦСКА полную авоську голов. Не все есть хорошо и с атакой. Будут защитники по мастеравитей забить тоже не сможем.

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      Рейтинг: +18

      AK--47 6 августа 2015, 13:50

      Сказывается недооценка соперника, маленькая скамейка из экономной политики клуба.

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 6 августа 2015, 13:49

      ЦСКА был не в лучшей форме.

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 6 августа 2015, 13:38

      невероятный матч был

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