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13.12.2016 17:50«Самсонов сказал, что я брал деньги с игроков? Он обиделся, ведь я назвал его слабым». Интервью Славолюба Муслина – о договорняках, деньгах и РоссииИз 17-ти клубов, в которых работал Славолюб Муслин, четыре были из России. Сербский тренер рассказал журналисту Сергею Беседину, как его выдавили из «Амкара», почему врет Олег Самсонов и ответил, сдавал ли «Краснодар» матч с «Крыльями».5
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30.09.2016 15:00Давным-давно Кркич считался первым после Месси. «Барселона» его холила, Испания – лелеяла. Теперь Кркич рубится за суровый «Сток Сити» и хочет выступать за малую родину – Сербию. Денис Беневольский вспоминает другие трансферы на уровне сборных.3
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05.09.2016 19:30Европейские сборные включились в битву за попадание на чемпионат мира в Россию. Наша национальная команда участие в отборе не принимает, но зато здесь есть несколько команд, способных преподнести большие сюрпризы. «Бомбардир» рассказывает об этих коллективах.2
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05.06.2016 22:17Сборная России не выиграла ни одного товарищеского матча в преддверии Евро. «Сухой» Кубок Америки. Дайджест событий дняДенисов не едет на Евро. Промес просит о повышении зарплаты. «Зенит» нацелился на игроков «Сампдории». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.21
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