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06.02.2017 19:4544-летний вратарь вывел сборную Египта в финал турнира. Лидеры сборной Камеруна не поехали на Кубок Африки, но и без них команда завоевала трофей. «Бомбардир» рассказывает, почему африканский футбол – самая искренняя и чистая игра в мире, где зажигают будущие звезды РФПЛ.7
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26.01.2017 10:00«Мы были лучшими, но все равно проиграли». 5 тенденций Кубка Африки – турнира, который вы не смотритеВ этом году Кубок Африки исчез с общедоступных экранов. Но играют там по-прежнему весело. «Бомбардир» рассказывает и показывает все самое веселое, что произошло на групповом этапе забытого турнира.2
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11.01.2017 10:00Европейский футбол в середине января резко обеднеет. Африканские легионеры едут на родной континент, чтобы сыграть на Кубке Африки. «Бомбардир» рассказывает, почему этот турнир – самое важное из того, что вы можете увидеть зимой.5