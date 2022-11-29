Кто уже вышел в плей-офф ЧМ-2022

Начинается третий тур ЧМ-2022, который определит итоговое положение всех команд: кто пройдет в плей-офф, а кто вылетит после группового этапа. Интриг много, но есть и те, кто постепенно (и даже достаточно спокойно) выполняет свою задачу по дальнейшему продвижению.

В этом материале мы соберем список всех сборных, которые обеспечили себе участие в плей-офф ЧМ-2022:

• Франция. Первая вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре и стала первым действующим чемпионом, который вышел в раунд на выбывание следующего после победы турнира.

• Бразилия. Первая сборная, которая играет в плей-офф ЧМ в девятый раз подряд.

• Португалия. В своей истории участвовала на восьми ЧМ: в пяти из них была в плей-офф.

• Голландия. Девять раз из девяти попыток пролетела в плей-офф чемпионата мира. Это рекорд.

• Сенегал. Впервые с 2002 года прошел групповой этап (и в целом сделал это во второй раз в истории).

Этот материал будет обновляться.

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Фото: Keystone Press Agency, dpa/Global Look Press