Кто уже вышел в плей-офф ЧМ-2022

Начинается третий тур ЧМ-2022, который определит итоговое положение всех команд: кто пройдет в плей-офф, а кто вылетит после группового этапа. Интриг много, но есть и те, кто постепенно (и даже достаточно спокойно) выполняет свою задачу по дальнейшему продвижению.

В этом материале мы соберем список всех сборных, которые обеспечили себе участие в плей-офф ЧМ-2022:

• Франция. Первая вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре и стала первым действующим чемпионом, который вышел в раунд на выбывание следующего после победы турнира.

• Бразилия. Первая сборная, которая играет в плей-офф ЧМ в девятый раз подряд.

• Португалия. В своей истории участвовала на восьми ЧМ: в пяти из них была в плей-офф.

• Голландия. Девять раз из девяти попыток пролетела в плей-офф чемпионата мира. Это рекорд.

• Сенегал. Впервые с 2002 года прошел групповой этап (и в целом сделал это во второй раз в истории).

• Англия. На втором ЧМ подряд вышла в плей-офф.

• США. Впервые за восемь лет сборная оказалась в плей-офф чемпионата мира.

• Австралия. Вышла в плей-офф ЧМ впервые с 2006 года: тогда она завершила выступление на стадии 1/8 финала.

• Аргентина. Четыре чемпионата мира подряд пробивается в плей-офф турнира.

• Польша. Несмотря на поражение от аргентинцев прошла в следующий раунд. Это удалось ей впервые с 1986 года.

• Марокко. Сборная не была в плей-офф 38 лет: сейчас сыграет там во второй раз в истории.

• Хорватия. Не пропускает плей-офф уже два чемпионата мира подряд.

• Япония. В четвертый раз подряд выходит в 1/8 финала чемпионата мира.

• Испания. Во второй раз подряд проходит в плей-офф турнира.

• Корея. Сделала она это впервые с 2010 года.

• Швейцария. У нее все хорошо. Уже трижды подряд выходит в плей-офф чемпионата мира.

Вот состав пар на 1/8 финала ЧМ-2022:

Голландия – США;

Англия – Сенегал;

Аргентина – Австралия;

Франция – Польша;

Япония – Хорватия;

Марокко – Испания;

Португалия – Швейцария;

Бразилия – Южная Корея.

Первые матчи плей-офф начнутся 3 декабря.

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Фото: Xinhua, Keystone Press Agency, dpa/Global Look Press