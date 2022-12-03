Кто уже вышел в плей-офф ЧМ-2022

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  • Все участники плей-офф ЧМ-2022: какие пары будут в 1/8 финала турнира

Все участники плей-офф ЧМ-2022: какие пары будут в 1/8 финала турнира

3 декабря 2022, 01:47
17

Начинается третий тур ЧМ-2022, который определит итоговое положение всех команд: кто пройдет в плей-офф, а кто вылетит после группового этапа. Интриг много, но есть и те, кто постепенно (и даже достаточно спокойно) выполняет свою задачу по дальнейшему продвижению.

В этом материале мы соберем список всех сборных, которые обеспечили себе участие в плей-офф ЧМ-2022:

Франция. Первая вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре и стала первым действующим чемпионом, который вышел в раунд на выбывание следующего после победы турнира.

Бразилия. Первая сборная, которая играет в плей-офф ЧМ в девятый раз подряд.

Португалия. В своей истории участвовала на восьми ЧМ: в пяти из них была в плей-офф.

Голландия. Девять раз из девяти попыток пролетела в плей-офф чемпионата мира. Это рекорд.

Сенегал. Впервые с 2002 года прошел групповой этап (и в целом сделал это во второй раз в истории).

• Англия. На втором ЧМ подряд вышла в плей-офф.

• США. Впервые за восемь лет сборная оказалась в плей-офф чемпионата мира.

• Австралия. Вышла в плей-офф ЧМ впервые с 2006 года: тогда она завершила выступление на стадии 1/8 финала.

• Аргентина. Четыре чемпионата мира подряд пробивается в плей-офф турнира.

• Польша. Несмотря на поражение от аргентинцев прошла в следующий раунд. Это удалось ей впервые с 1986 года.

• Марокко. Сборная не была в плей-офф 38 лет: сейчас сыграет там во второй раз в истории.

• Хорватия. Не пропускает плей-офф уже два чемпионата мира подряд.

• Япония. В четвертый раз подряд выходит в 1/8 финала чемпионата мира.

• Испания. Во второй раз подряд проходит в плей-офф турнира.

• Корея. Сделала она это впервые с 2010 года.

Швейцария. У нее все хорошо. Уже трижды подряд выходит в плей-офф чемпионата мира.

Вот состав пар на 1/8 финала ЧМ-2022:

  • Голландия – США;
  • Англия – Сенегал;
  • Аргентина – Австралия;
  • Франция – Польша;
  • Япония – Хорватия;
  • Марокко – Испания;
  • Португалия – Швейцария;
  • Бразилия – Южная Корея.

Первые матчи плей-офф начнутся 3 декабря.

Ставьте на победителя ЧМ-2022, но перед этим получите бесплатный бонус в 2000 рублей

Фото: Xinhua, Keystone Press Agency, dpa/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Весь мир Франция Бразилия Португалия Сенегал Нидерланды
Комментарии (17)
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Karpathian
1669869579
Нидерланды. Сами вы Голландия_)))
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Strig
1669869729
Да.. сраная польша выплыла как органика...
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Факел1947
1670003199
Финал Япония и Корея.
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Stavr007
1670003889
швейцария - корея чтоль пара будет? легкая для узких
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Karpathian
1670005017
Сон - просто Boss of the gym
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mutabor0992
1670021328
ИМХО.Германия-Хорватия и Бразилия-Уругвай было бы гораздо интереснее.
Ответить
Томик
1670024899
Нет никакой Голландии больше. А "летучих нидерландцев" не было.
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ААМ
1670043374
Ставлю на участников 1/4 финала ЧМ: Голландия, Англия, Аргентина, Франция, Хорватия,Португалия, Бразилия. Испания
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Томик
1670079848
Хочу видеть в четвертьфинале следующие сборные - США, Сенегал, Аргентина, Франция, Япония, Марокко, Португалия, Южная Корея.
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